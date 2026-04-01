Hardoi News:ट्रकों की टक्कर में दो दोस्तों की दर्दनाक मौत, दूध डेयरी जाते समय हुआ हादसा

घटना के बाद पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बुधवार को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कराई गई। वहीं, हादसे के बाद दोनों ट्रक चालक अपने-अपने वाहन मौके पर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और फरार चालकों की तलाश में दबिश दी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सड़क हादसों को रोकने के लिए क्षेत्र में निगरानी और सख्ती बढ़ाने की बात भी कही जा रही है।