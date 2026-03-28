Hardoi triple murder: एक वृद्ध की गाड़ी से कुचलकर तो दो की पिटाई से मौत, गांव छावनी में तब्दील

Hardoi triple murder: हरदोई में 70 वर्षीय वृद्ध की लोडर से कुचलकर हत्या कर दी गई। बताया जाता है गाड़ी को कई बार आगे पीछे करके वृद्ध को मौत के घाट उतारा गया। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक परिजन लाठी डंडों से आरोपी पक्ष के दो सगे भाइयों पर हमला कर दिया। ‌जिससे एक की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि दूसरे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। बताया जाता है भूसा गाड़ी को ओवरटेक करने के दौरान दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस अधीक्षक सहित कई थानों की पुलिस और पीएसी को बुला लिया गया। पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ परिक्षेत्र ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चार टीमें गठित की गई है। मामला सुरसा थाना क्षेत्र का है।