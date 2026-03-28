28 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हरदोई

Hardoi triple murder: एक वृद्ध की गाड़ी से कुचलकर तो दो की पिटाई से मौत, गांव छावनी में तब्दील

Hardoi Triple Murder: हरदोई में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई। गांव को छावनी में बदल दिया गया है। पीएसी के साथ कई थानों की पुलिस लगा दी गई है। पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ रेंज, ने घटना स्थल का निरीक्षण किया।

3 min read
Google source verification

हरदोई

image

Narendra Awasthi

Mar 28, 2026

घटनास्थल का निरीक्षण करते, फोटो सोर्स-हरदोई पुलिस

फोटो सोर्स-हरदोई पुलिस

Hardoi triple murder: हरदोई में 70 वर्षीय वृद्ध की लोडर से कुचलकर हत्या कर दी गई। बताया जाता है गाड़ी को कई बार आगे पीछे करके वृद्ध को मौत के घाट उतारा गया। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक परिजन लाठी डंडों से आरोपी पक्ष के दो सगे भाइयों पर हमला कर दिया। ‌जिससे एक की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि दूसरे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। बताया जाता है भूसा गाड़ी को ओवरटेक करने के दौरान दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस अधीक्षक सहित कई थानों की पुलिस और पीएसी को बुला लिया गया। पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ परिक्षेत्र ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चार टीमें गठित की गई है। मामला सुरसा थाना क्षेत्र का है।

दोनों पक्ष भूसा बेचने के लिए कन्नौज जा रहे थे

उत्तर प्रदेश के हरदोई में के सुरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत ढोलिया गांव निवासी अमन और लकी कश्यप भूसा बेचने के लिए कन्नौज जा रहे थे। गांव के ही रहने वाले श्याम पांडे भी भूसा लेकर कन्नौज जा रहे थे। अभी मनीमऊ मोड़ के पास पहुंचे थे कि ओवरटेकर को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। इसकी जानकारी श्याम पांडे ने अपने घर में दी।

घटना की जानकारी घर पर दी गई

श्याम पांडे की मां ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद चिंता हुई। वह अपने पति देवी सहाय (70) के साथ गांव के बाहर पहुंच गई। इसी बीच लकी कश्यप ने लोडर से उनके पति देवी सहाय को टक्कर मार दी, जिससे वह गिर पड़े। लकी कश्यप ने लोडर आगे-पीछे करके देवी सहाय को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

बदले में दो सगे भाइयों की हत्या

घटना की जानकारी मिलते ही मृतक देवी सहाय के घरवाले लाठी-डंडों के साथ शिवम (28) और अमन (17) की जमकर पिटाई कर दी, जिससे अमन की मौके पर मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल शिवम को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी भी मौत हो गई।

क्या कहते हैं पुलिस अधीक्षक?

पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने बताया कि पीआरबी पर घटना की जानकारी मिली कि सुरसा थाना क्षेत्र के ढोलिया गांव में दो लोगों की मौत हो गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर उनके साथ अन्य अधिकारी भी पहुंच गए। जानकारी हुई कि शिवम कहार ने एक्सीडेंट कर दिया, जिससे देवी सहाय पांडे (70) की मृत्यु हो गई। दूसरे पक्ष की तरफ से शिवम और अमन के साथ मारपीट की गई, जिसमें शिवम की मौके पर जबकि अमन के उपचार के दौरान मौत हो गई।

कोई पुरानी रंजिश नहीं

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्राथमिक जांच में जानकारी मिली है कि दोनों पक्षों में अभी तक किसी प्रकार का कोई पुराना विवाद नहीं था। अचानक घटना हुई है, शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अमन और शिवम के परिजनों से तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। गांव में पीएसी और कई थानों की पुलिस बुलाई गई है। एडिशनल एसपी के नेतृत्व में चार टीमें गठित की गई हैं। जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।

क्या कहते हैं पुलिस महानिरीक्षक?

पुलिस महानिरीक्षक ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने भी घटना की जानकारी देते हुए बताया कि अचानक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। तीन टीम गठित की गई हैं, जबकि एक अन्य टीम अलग से गठित की गई है।

दो घर ही नहीं पूरा गाँव प्रभावित होता है

एक सवाल के जवाब में पुलिस महानिदेशक ने कहा कि गांव में तनाव का माहौल समझ में नहीं आ रहा है लेकिन जब इस प्रकार की घटनाएं हो जाती है तो इससे केवल दो परिवार नहीं बल्कि पूरा गांव प्रभावित होता है। लोग शांति के माहौल में रहकर अपना व्यापार करते हैं। इस पर फर्क पड़ता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि शांति व्यवस्था बनाई रखी जाएगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

28 Mar 2026 07:30 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Hardoi / Hardoi triple murder: एक वृद्ध की गाड़ी से कुचलकर तो दो की पिटाई से मौत, गांव छावनी में तब्दील

बड़ी खबरें

View All

हरदोई

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

थाने से मात्र चंद कदमों की दूरी पर बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या, सोते समय ही ले ली जान; शोर सुनकर भी पुलिस….

elderly man beaten to death due to land dispute know what is whole matter hardoi
हरदोई

Hardoi News: तेज रफ्तार ट्रक ने उजाड़ा परिवार, बाइक सवार दंपती और मासूम बेटी की दर्दनाक मौत

हरदोई

नाबालिग की मर्जी से बना संबंध भी जुर्म…शादी करने के बाद भी कोर्ट ने सुनाया कड़ा फैसला, मिली 10 साल की सजा

court news
हरदोई

मेरे पास आओ, अच्छे नंबर दिलाऊंगा…प्रिंसिपल ने छात्रा को गलत तरीके से छुआ, फिर वायरल किया वीडियो

Rape Case
हरदोई

लोन दिलाने के नाम पर रिश्वत! पूर्व बसपा जिलाध्यक्ष 45 हजार रुपये लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

पूर्व बसपा जिला अध्यक्ष सुरेश चौधरी
हरदोई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.