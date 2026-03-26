Hardoi News: तेज रफ्तार ट्रक ने उजाड़ा परिवार, बाइक सवार दंपती और मासूम बेटी की दर्दनाक मौत

पुलिस के मुताबिक, हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है और आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी गई है। इसके लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जा सके।इस दर्दनाक हादसे से मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। गांव में शोक की लहर है और हर कोई इस त्रासदी से स्तब्ध है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि आरोपी चालक को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके।