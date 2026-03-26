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Hardoi News: तेज रफ्तार ट्रक ने उजाड़ा परिवार, बाइक सवार दंपती और मासूम बेटी की दर्दनाक मौत

Hardoi road accident:हरदोई के हरपालपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दंपती और उनकी 10 वर्षीय बेटी की मौके पर मौत हो गई। चालक फरार है, पुलिस सीसीटीवी के जरिए उसकी तलाश में जुटी है।

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हरदोई

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Avanish Kumar

Mar 26, 2026

हरदोई। हरपालपुर कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार शाम हुए भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया। उन्नाव-कटरा मार्ग पर ककरा गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से आ रही बाइक को टक्कर मार दी। हादसा इतना जबरदस्त था कि बाइक सवार दंपती और उनकी मासूम बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है।

जानकारी के अनुसार, ईसेपुर निवासी मोनू (30) अपनी पत्नी नीलम (28) और 10 वर्षीय बेटी लक्ष्मी के साथ बाइक से कहीं जा रहे थे। गुरुवार शाम करीब चार बजे ककरा गांव के पास सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों सड़क पर गिरकर ट्रक की चपेट में आ गए। हादसे में तीनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और राहगीरों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और आसपास के लोग तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। देखते ही देखते वहां राहगीरों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही हरपालपुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभालते हुए भीड़ को हटाया। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही घटना की जांच शुरू कर दी गई है। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई है।

पुलिस के मुताबिक, हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है और आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी गई है। इसके लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जा सके।इस दर्दनाक हादसे से मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। गांव में शोक की लहर है और हर कोई इस त्रासदी से स्तब्ध है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि आरोपी चालक को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके।

थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच जारी है और जल्द ही फरार चालक को पकड़ लिया जाएगा।

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Published on:

26 Mar 2026 05:34 pm

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