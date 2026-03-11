लोन दिलाने के नाम पर रिश्वत! पूर्व बसपा जिलाध्यक्ष 45 हजार रुपये लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

हरदोई जिले में सीबीआई टीम ने मंगलवार को कार्रवाई करते हुए बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेश चौधरी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि उन्होंने एक महिला से बैंक से लोन दिलाने के नाम पर पैसे मांगे थे। महिला की शिकायत के बाद टीम ने ट्रैप बिछाकर उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। जानकारी के मुताबिक, बघौली थाना क्षेत्र के अछरामऊ गांव की रहने वाली सीमा देवी ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी रोजगार योजना के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा से 5 लाख रुपये का लोन लेने के लिए आवेदन किया था। इसी दौरान उन्हें सुगसुगी गांव निवासी सुरेश चौधरी से संपर्क करने के लिए कहा गया। सुरेश चौधरी बैंक का बीसी केंद्र चलाते हैं। और रिकवरी एजेंट के तौर पर भी काम करते हैं।