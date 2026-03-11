11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हरदोई

लोन दिलाने के नाम पर रिश्वत! पूर्व बसपा जिलाध्यक्ष 45 हजार रुपये लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

लोन पास कराने के नाम पर रिश्वतखोरी का बड़ा खुलासा! हरदोई में बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेश चौधरी को CBI टीम ने 45 हजार रुपये लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। जिससे विभाग में हड़कंप मच गया है।

2 min read
Google source verification

हरदोई

image

Mahendra Tiwari

Mar 11, 2026

पूर्व बसपा जिला अध्यक्ष सुरेश चौधरी

पूर्व बसपा जिला अध्यक्ष सुरेश चौधरी फोटो सोर्स X अकाउंट

हरदोई में सीबीआई टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेश चौधरी को 45 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि उन्होंने एक महिला से 5 लाख रुपये का बैंक लोन पास कराने के नाम पर पैसे मांगे थे। महिला की शिकायत के बाद टीम ने जाल बिछाकर उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया।

हरदोई जिले में सीबीआई टीम ने मंगलवार को कार्रवाई करते हुए बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेश चौधरी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि उन्होंने एक महिला से बैंक से लोन दिलाने के नाम पर पैसे मांगे थे। महिला की शिकायत के बाद टीम ने ट्रैप बिछाकर उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। जानकारी के मुताबिक, बघौली थाना क्षेत्र के अछरामऊ गांव की रहने वाली सीमा देवी ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी रोजगार योजना के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा से 5 लाख रुपये का लोन लेने के लिए आवेदन किया था। इसी दौरान उन्हें सुगसुगी गांव निवासी सुरेश चौधरी से संपर्क करने के लिए कहा गया। सुरेश चौधरी बैंक का बीसी केंद्र चलाते हैं। और रिकवरी एजेंट के तौर पर भी काम करते हैं।

पैसे हाथ में लेते ही सीबीआई टीम ने दबोचा

महिला का आरोप है कि सुरेश चौधरी ने लोन पास कराने के लिए उनसे 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगी। इसके बाद महिला ने बातचीत और पैसे मांगने के सबूत इकट्ठा कर सीबीआई टीम से शिकायत कर दी। शिकायत के बाद टीम ने पूरा प्लान तैयार किया। और रिश्वत की रकम 45 हजार रुपये तय कराई गई। मंगलवार को सीबीआई टीम ने महिला को तय रकम देकर सुरेश चौधरी के दफ्तर भेजा। उस समय वह अपने कार्यालय में कुछ लोगों के साथ बैठे थे। जैसे ही महिला ने उन्हें 45 हजार रुपये दिए और उन्होंने पैसे हाथ में लिए। तभी पहले से मौके पर मौजूद टीम ने उन्हें पकड़ लिया।

रेलवे स्टेशन के गार्ड रूम में 7 घंटे तक हुई पूछताछ

गिरफ्तारी के बाद टीम उन्हें कछौना रेलवे स्टेशन के गार्ड रूम ले गई। जहां करीब सात घंटे तक उनसे पूछताछ की गई। इस दौरान उनके दफ्तर से कुछ जरूरी दस्तावेज और लेन-देन से जुड़े कागजात भी जब्त किए गए। बताया जा रहा है कि सुरेश चौधरी की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही बैंक ऑफ बड़ौदा की कछौना शाखा का मैनेजर मौके से गायब हो गया। सीबीआई टीम अब उसकी तलाश में जुटी हुई है। वहीं सुरेश चौधरी ने खुद पर लगे आरोपों को गलत बताते हुए इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Mar 2026 04:10 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Hardoi / लोन दिलाने के नाम पर रिश्वत! पूर्व बसपा जिलाध्यक्ष 45 हजार रुपये लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

हरदोई

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

2016 ज्वैलर लूट-हत्या केस में 10 साल बाद फैसला, दो दोषियों को उम्रकैद, एक बरी

10 वर्ष बाद ज्वैलर लूट-हत्या मामले में फैसला (फोटो सोर्स : Hardoi Court WhatsApp News Group)
हरदोई

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का सीएम योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला, बोले– ‘काम राक्षसों जैसा, वस्त्र संन्यासियों के’

हरदोई

तुम कुछ मत करना यार… सुसाइड नोट लिखकर फंदे से लटक गई मां, 1 दिन पहले मनाई थी शादी की सालगिरह

सालगिरह के 24 घंटे बाद नवविवाहिता की मौत
हरदोई

होली के रंगों में बहा खून! कांता-भाला और तलवार से युवक पर हमला, हालत नाजुक

होली मिलन में खूनी संघर्ष, धारदार हथियारों से युवक पर हमला, हालत गंभीर (Source: Police Media Cell)
हरदोई

शादी के 25 दिन बाद युवक की मौत, गन्ना ट्रक हादसे से परिवार में मातम

गन्ने से भरे ट्रक ने बाइक सवार युवक को कुचला, 25 दिन पहले हुई थी शादी (फोटो सोर्स : Police Whatsapp News Group )
हरदोई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.