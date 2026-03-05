Holi Celebration Crime: होली के रंगों में बहा खून! कांता-भाला और तलवार से युवक पर हमला, हालत नाजुक

Holi Celebration Turns Violent in Hardoi: हरदोई जिले के बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र के पन्यौड़ा गांव में होली मिलन का कार्यक्रम अचानक खूनी संघर्ष में बदल गया। मामूली विवाद के बाद कुछ लोगों ने एक युवक पर कांता, भाला और तलवार जैसे धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके शरीर पर करीब एक दर्जन गहरे घाव बताए जा रहे हैं। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई और परिजनों में दहशत का माहौल बन गया। घायल युवक को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलग्राम और बाद में जिला अस्पताल हरदोई ले जाया गया, जहां से हालत नाजुक देखते हुए उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया।

