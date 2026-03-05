5 मार्च 2026,

गुरुवार

हरदोई

Holi Celebration Crime: होली के रंगों में बहा खून! कांता-भाला और तलवार से युवक पर हमला, हालत नाजुक

Holi Celebration: हरदोई के बिलग्राम क्षेत्र के पन्यौड़ा गांव में होली मिलन के दौरान खूनी संघर्ष हो गया। धारदार हथियारों से किए गए हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।

3 min read
Google source verification

हरदोई

image

Ritesh Singh

Mar 05, 2026

होली मिलन में खूनी संघर्ष, धारदार हथियारों से युवक पर हमला, हालत गंभीर (Source: Police Media Cell)

होली मिलन में खूनी संघर्ष, धारदार हथियारों से युवक पर हमला, हालत गंभीर (Source: Police Media Cell)

Holi Celebration Turns Violent in Hardoi: हरदोई जिले के बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र के पन्यौड़ा गांव में होली मिलन का कार्यक्रम अचानक खूनी संघर्ष में बदल गया। मामूली विवाद के बाद कुछ लोगों ने एक युवक पर कांता, भाला और तलवार जैसे धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके शरीर पर करीब एक दर्जन गहरे घाव बताए जा रहे हैं। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई और परिजनों में दहशत का माहौल बन गया। घायल युवक को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलग्राम और बाद में जिला अस्पताल हरदोई ले जाया गया, जहां से हालत नाजुक देखते हुए उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया।

सुबह होली मिलने गया था युवक

घटना गुरुवार सुबह करीब 7:30 बजे की बताई जा रही है। पीड़ित पक्ष के अनुसार गांव निवासी सर्वेश उर्फ कल्लू होली मिलने के लिए अपने परिचित राजकुमार के घर गया था। गांव में होली के बाद लोग एक-दूसरे के घर जाकर शुभकामनाएं देने की परंपरा निभाते हैं। इसी क्रम में सर्वेश भी राजकुमार के घर पहुंचा था। बताया जा रहा है कि उसी दौरान गांव के ही कुछ लोग वहां पहुंच गए और अचानक माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ ही देर में कहासुनी शुरू हो गई और देखते ही देखते मामला हिंसक रूप ले बैठा।

धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ हमला

पीड़ित पक्ष का आरोप है कि लालाराम, रहीश, मंशाराम, सत्यम, पंकज और मोनू नाम के युवक जबरन घर में घुस आए। इसके बाद उन्होंने सर्वेश उर्फ कल्लू पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमलावरों ने कांता, भाला और तलवार जैसे हथियारों से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा।

बताया जा रहा है कि हमले के दौरान सर्वेश के शरीर के कई हिस्सों पर गहरे घाव हो गए। आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई और कुछ लोगों ने बीच-बचाव करने की कोशिश भी की, लेकिन हमलावर वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए।

मरणासन्न हालत में मिला युवक

घटना के बाद राजकुमार ने तुरंत सर्वेश के परिजनों को फोन कर जानकारी दी। सूचना मिलते ही परिवार के लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि सर्वेश खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ था और उसकी हालत बेहद गंभीर थी। परिजनों ने बिना समय गंवाए उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलग्राम पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर बताते हुए जिला अस्पताल हरदोई रेफर कर दिया।

लखनऊ रेफर, हालत नाजुक

जिला अस्पताल हरदोई में डॉक्टरों ने सर्वेश का इलाज शुरू किया, लेकिन उसकी स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी। शरीर पर गहरे घाव और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण डॉक्टरों ने बेहतर उपचार के लिए उसे लखनऊ के एक बड़े अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल सर्वेश का इलाज लखनऊ में चल रहा है और उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। परिवार के लोग अस्पताल में उसके जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं।

पुलिस पर लापरवाही का आरोप

घटना के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। परिजनों का आरोप है कि घटना के तुरंत बाद डायल 112 पर फोन कर सूचना दी गई थी, लेकिन समय पर पुलिस सहायता नहीं पहुंच सकी। परिजनों का कहना है कि यदि समय रहते पुलिस मौके पर पहुंच जाती तो शायद हमलावरों को पकड़ना संभव हो सकता था। इस घटना के बाद गांव के लोगों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है।

कोतवाली में दी गई तहरीर

घायल युवक के परिजनों ने कोतवाली बिलग्राम पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ लिखित तहरीर दी है। तहरीर में छह लोगों के नाम बताते हुए उन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि खबर लिखे जाने तक पुलिस द्वारा मामले में मुकदमा दर्ज किए जाने की पुष्टि नहीं हो सकी थी। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

गांव में तनाव का माहौल

इस घटना के बाद पन्यौड़ा गांव में तनाव का माहौल बन गया है। ग्रामीणों का कहना है कि होली जैसे त्योहार पर इस तरह की हिंसा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। गांव में पुलिस की निगरानी भी बढ़ा दी गई है ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना न हो। स्थानीय लोगों का कहना है कि होली का त्योहार भाईचारे और प्रेम का प्रतीक होता है, लेकिन इस तरह की घटनाएं समाज के लिए चिंता का विषय हैं।

पुलिस कर रही जांच

पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई है। आरोपियों की तलाश की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। पुलिस का कहना है कि घायल युवक के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

त्योहार पर हिंसा से बढ़ी चिंता

होली जैसे त्योहार पर हुई इस घटना ने लोगों को झकझोर दिया है। जहां एक ओर लोग रंगों के त्योहार का आनंद ले रहे थे, वहीं दूसरी ओर इस घटना ने पूरे इलाके में डर और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन को सख्त कदम उठाने चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। फिलहाल घायल युवक का इलाज जारी है और परिजन उसकी हालत को लेकर बेहद चिंतित हैं। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

05 Mar 2026 05:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Hardoi / Holi Celebration Crime: होली के रंगों में बहा खून! कांता-भाला और तलवार से युवक पर हमला, हालत नाजुक

