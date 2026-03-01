Police Encounter: हरदोई मुठभेड़ में तीन इनामी बदमाश गिरफ्तार, पुलिस सिपाही सहित आरोपी घायल

पुलिस ने मौके से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान इस प्रकार हुई, यादराम उर्फ यादव पुत्र माखन लाल, निवासी नौगमा पकड़िया, थाना सुनगढ़ी, जनपद पीलीभीत। धर्मेंद्र गिरी पुत्र हरपाल गिरी, निवासी नौगमा पकड़िया, थाना सुनगढ़ी, जनपद पीलीभीत। समोल मण्डल पुत्र उपेन मण्डल, निवासी भरतपुर, थाना न्यूरिया, जनपद पीलीभीत। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार तीनों आरोपी लूट और चोरी की कई घटनाओं में वांछित चल रहे थे और लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे।