Hardoi: इलाज कराने पहुंची थी जिंदगी बचाने, ऑपरेशन की लापरवाही ने छीन लीं मां की सांसें

परिजनों के अनुसार जब दर्द असहनीय हो गया तो 5 फरवरी को महिला को दूसरे डॉक्टर के पास ले जाया गया। जांच और स्कैन रिपोर्ट में जो सामने आया उसने परिवार को स्तब्ध कर दिया,महिला के पेट में सर्जिकल तौलिया मौजूद था। डॉक्टरों ने तत्काल दोबारा सर्जरी की और तौलिया बाहर निकाला, लेकिन तब तक शरीर में गंभीर संक्रमण फैल चुका था। लंबे समय तक विदेशी वस्तु पेट में रहने से आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंच चुका था। इलाज के दौरान महिला की हालत लगातार बिगड़ती गई और आखिरकार रविवार को उनकी मौत हो गई।