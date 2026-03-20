नाबालिग की मर्जी से बना संबंध भी जुर्म…शादी करने के बाद भी कोर्ट ने सुनाया कड़ा फैसला, मिली 10 साल की सजा

सुनवाई में पता चला कि दोनों के बीच प्रेम संबंध थे। पीड़िता ने कहा कि घरवालों के दबाव में उसने शिकायत दर्ज कराई। घटना के कुछ दिनों बाद दोनों ने शादी कर ली और अब उनके दो बच्चे हैं। आरोपी के वकील ने कहा कि शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, इसलिए आरोपी को निर्दोष छोड़ दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि सबूतों से साबित है कि घटना के समय लड़की की उम्र सिर्फ 13 साल 4 महीने थी। कानून की नजर में 18 साल से कम उम्र की लड़की की सहमति बिल्कुल बेकार है। इसे दुष्कर्म ही माना जाएगा। शादी या बच्चे होने से अपराध माफ नहीं होता।