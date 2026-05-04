UP IAS Transfer: यूपी फेरबदल में बड़े नाम चर्चा में, मधुसूदन डीएम, रिंकू राही की वापसी, नेहा ब्याडवाल को जिम्मेदारी

यूपी में प्रशासनिक सर्जरी, 38 IAS अफसरों के तबादले से कई जिलों में नई जिम्मेदारियां (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
UP IAS Transfer: उत्तर प्रदेश में हुए बड़े प्रशासनिक फेरबदल के बीच कुछ अहम नाम चर्चा के केंद्र में हैं। सरकार द्वारा जारी तबादला सूची में मधुसूदन हुल्गी, रिंकू सिंह राही और नेहा बढ़वाल को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिन्हें प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेष सचिव के पद पर तैनात रहे मधुसूदन हुल्गी को अब देवरिया जिले का जिलाधिकारी बनाया गया है। यह नियुक्ति उनके प्रशासनिक अनुभव और कार्यशैली को देखते हुए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
मधुसूदन हुल्गी पूर्व में भी कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं और उन्हें एक कुशल व सख्त प्रशासक के रूप में जाना जाता है। देवरिया जैसे संवेदनशील जिले में उनकी तैनाती से प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार और विकास कार्यों में तेजी की उम्मीद जताई जा रही है।
इस फेरबदल में सबसे चर्चित नामों में रिंकू सिंह राही का भी शामिल है। कंडीशनल इस्तीफा वापस लेने के बाद उन्हें जालौन में संयुक्त मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात किया गया है। रिंकू सिंह राही की यह वापसी प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। उनकी तैनाती को एक नए अवसर के रूप में देखा जा रहा है, जहां वे अपने अनुभव का उपयोग कर क्षेत्र में प्रशासनिक कार्यों को मजबूती देंगे।
हरदोई जिले में भी बड़ा बदलाव किया गया है। यहां मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) के पद पर नेहा ब्याडवाल की नियुक्ति की गई है। उन्होंने सान्या छाबड़ा की जगह यह जिम्मेदारी संभाली है। नेहा ब्याडवाल को एक ऊर्जावान और सक्रिय अधिकारी माना जाता है। उनके नेतृत्व में हरदोई में विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार की उम्मीद की जा रही है।
इस फेरबदल के तहत देवरिया, जौनपुर, मऊ, महाराजगंज, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, संभल और प्रतापगढ़ जिलों में नए जिलाधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
इन बदलावों से संबंधित जिलों में प्रशासनिक नेतृत्व पूरी तरह बदल गया है, जिससे नई कार्यशैली और प्राथमिकताओं के साथ काम होने की उम्मीद जताई जा रही है।
राज्य सरकार का कहना है कि यह फेरबदल प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और शासन-प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किया गया है। अधिकारियों के अनुभव और क्षमता के आधार पर उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
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