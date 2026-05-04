UP IAS Transfer: यूपी फेरबदल में बड़े नाम चर्चा में, मधुसूदन डीएम, रिंकू राही की वापसी, नेहा ब्याडवाल को जिम्मेदारी

इस फेरबदल में सबसे चर्चित नामों में रिंकू सिंह राही का भी शामिल है। कंडीशनल इस्तीफा वापस लेने के बाद उन्हें जालौन में संयुक्त मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात किया गया है। रिंकू सिंह राही की यह वापसी प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। उनकी तैनाती को एक नए अवसर के रूप में देखा जा रहा है, जहां वे अपने अनुभव का उपयोग कर क्षेत्र में प्रशासनिक कार्यों को मजबूती देंगे।