हरदोई में अखिलेश यादव ने कहा सबसे ज्यादा यूपी में महिलाओं पर हो रहा अत्याचार

Akhilesh Yadav reached to meet deceased family: हरदोई में अखिलेश यादव ने बीजेपी और योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि होनहार बेटी के जाने से हम सब दुखी हैं। भविष्य में इस प्रकार की घटना कहीं ना हो, किसी भी परिवार को ऐसा दुःख देखने और सहने को ना मिले। इस परिवार की पूरी कानूनी मदद दी जाएगी। अखिलेश यादव हरदोई में मृतक परिजन से मिलने के लिए पहुंचे थे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने गाजीपुर, फतेहपुर की घटना का भी जिक्र किया। पार्टी डेलिगेशन और सपा की तरफ से परिवार को 5 लाख की मदद दी गई है।