एक्सप्रेसवे प्रदेश की नई पहचान: गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन बनेगा जन-उत्सव, पंकज चौधरी और धर्मपाल सिंह ने फूंका कार्यकर्ताओं में जोश

पंकज चौधरी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इन परियोजनाओं को तेजी से जमीन पर उतारा जा रहा है। पूर्वांचल, बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाओं ने प्रदेश को ‘एक्सप्रेसवे प्रदेश’ के रूप में नई पहचान दी है।