गंगा एक्सप्रेसवे के पास भीषण हादसा, बहन के तिलक में जा रहे दो ममेरे भाइयों की मौत

माधवगंज थाना प्रभारी के अनुसार, सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची थी। दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हादसे को लेकर आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। हाईवे के सीसीटीवी और टोल प्लाजा की फुटेज खंगाली जा रही है। चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। वही स्थानीय लोगों ने रात में सर्विस रोड पर स्ट्रीट लाइट न होने और वाहनों की तेज रफ्तार को हादसे की वजह बताया है। उन्होंने प्रशासन से लाइट और स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग की है।