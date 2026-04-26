26 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हरदोई

हरदोई में दर्दनाक हादसा: भाजपा महिला नेता के पति की सड़क हादसे में मौत

Hardoi road accident:हरदोई में भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व मंडल अध्यक्ष के पति सच्चिदानंद वाजपेयी की सड़क हादसे में मौत हो गई। ढाबे के पास खड़े होने पर अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम भेजकर जांच शुरू की है।

2 min read
Google source verification

हरदोई

image

Avanish Kumar

Apr 26, 2026

सांकेतिक फोटो

हरदोई। हरदोई-उन्नाव कटरा मार्ग पर रविवार को दर्दनाक सड़क हादसे में महिला भाजपा नेता के पति की मौत हो गई। कोतवाली क्षेत्र के कन्हारी गांव के पास ढाबे के बाहर खड़े व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।

चाय पीने के बाद हुआ हादसा

सवायजपुर कस्बा निवासी ममता वाजपेयी, जो भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं, उनके पति सच्चिदानंद वाजपेयी उर्फ पप्पू (55) रविवार सुबह अपनी बाइक से अमिरता गोशाला जा रहे थे। रास्ते में कन्हारी गांव के पास स्थित एक ढाबे पर उन्होंने चाय पीने के लिए रुक गए। चाय पीने के बाद वह सड़क किनारे अपनी बाइक के पास खड़े थे, तभी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

डायरी से हुई पहचान, परिजनों को दी गई सूचना

घटना के बाद ढाबा संचालक ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मृतक की पहचान के लिए तलाशी के दौरान उसके पास से एक डायरी मिली, जिसमें दर्ज मोबाइल नंबरों के आधार पर पुलिस ने परिजनों से संपर्क किया। सूचना पाकर परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और शव को देखते ही उनका रो-रोकर बुरा हाल हो गया। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है।

परिवार में मचा कोहराम, जांच में जुटी पुलिस

मृतक अपने पीछे पत्नी, दो पुत्र और दो पुत्रियां छोड़ गए हैं। पति की अचानक मौत से ममता वाजपेयी की हालत बदहवास हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही ब्लॉक प्रमुख संघ के प्रदेश अध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप सिंह सेनानी भी मौके पर पहुंचे और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी।

थानाध्यक्ष प्रिंस कुमार ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अज्ञात वाहन की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

26 Apr 2026 11:45 pm

Published on:

26 Apr 2026 11:40 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Hardoi / हरदोई में दर्दनाक हादसा: भाजपा महिला नेता के पति की सड़क हादसे में मौत

बड़ी खबरें

View All

हरदोई

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

एक्सप्रेसवे प्रदेश की नई पहचान: गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन बनेगा जन-उत्सव, पंकज चौधरी और धर्मपाल सिंह ने फूंका कार्यकर्ताओं में जोश

हरदोई

गंगा एक्सप्रेसवे के पास भीषण हादसा, बहन के तिलक में जा रहे दो ममेरे भाइयों की मौत

हरदोई

Hardoi News: गंगा एक्सप्रेसवे सर्विस लेन पर भीषण हादसा: दंपती की मौत, मासूम बच्ची बाल-बाल बची

हरदोई

Ganga Expressway का 29 अप्रैल को लोकार्पण: हरदोई में पीएम मोदी का मेगा शो, लाखों की भीड़ की तैयारी

हरदोई में भव्य कार्यक्रम, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन (Source: Police Media Cell)
हरदोई

Hardoi विद्यालय जमीन घोटाला: हाईकोर्ट सख्त, सरकार से दो हफ्ते में मांगा जवाब

हाईकोर्ट सख्त, जमीन बिक्री और दुरुपयोग पर सरकार से जवाब तलब (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
हरदोई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.