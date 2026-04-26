हरदोई में दर्दनाक हादसा: भाजपा महिला नेता के पति की सड़क हादसे में मौत

घटना के बाद ढाबा संचालक ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मृतक की पहचान के लिए तलाशी के दौरान उसके पास से एक डायरी मिली, जिसमें दर्ज मोबाइल नंबरों के आधार पर पुलिस ने परिजनों से संपर्क किया। सूचना पाकर परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और शव को देखते ही उनका रो-रोकर बुरा हाल हो गया। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है।