हरदोई में मासूम की बेरहमी से हत्या: 7 लाख की फिरौती नहीं मिली तो 7 साल के बच्चे को मारकर खेत में दफनाया

हरदोई के मल्लावां थाना क्षेत्र के मटियामऊ गांव में एक मासूम बच्चे की हत्या ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। 7 साल का अबू सालेह सोमवार को घर के पास लगे उर्स मेले में गया था। लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा। परिवार वालों ने पहले अपने स्तर पर तलाश की। लेकिन जब कुछ पता नहीं चला तो पुलिस को सूचना दी गई। अगले दिन बच्चे के पिता अकील के पास एक फोन कॉल आया। जिसमें अपहरणकर्ताओं ने बच्चे को छोड़ने के बदले 7 लाख रुपये की मांग की। भरोसा दिलाने के लिए बदमाशों ने पिता से ऑनलाइन 100 रुपये ट्रांसफर भी करवाए। परिवार ने कुछ समय मांगा। लेकिन बाद में पैसे देने से इनकार कर पुलिस को पूरी जानकारी दे दी।