‘हम साथ रहेंगे…’ हरदोई में पेड से लटका मिला प्रेमी जोड़े का शव, इलाके में फैली सनसनी

सूचना पाकर प्रभारी निरीक्षक और क्षेत्राधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने दोनों शवों को फंदे से नीचे उतारा। हरदोई के पुलिस अधीक्षक ने भी घटनास्थल का मुआयना किया। उन्होंन बताया कि मृतक युवक और युवती आपस में रिश्तेदार थे। सोमवार शाम को ही युवती के चाचा ने थाने में तहरीर देकर युवक पर उसे भगा ले जाने की शिकायत दी थी। फिलहाल दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है

पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि यह पूरा मामला आत्महत्या का है या इसके पीछे कोई अन्य वजह है। घटना के बाद से ही दोनों परिवारों में कोहराम मचा हुआ है।