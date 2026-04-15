‘मेरे पास तुम्हारे प्राइवेट फोटो हैं’, शादी के पहले थे पत्नी के प्रेमी के साथ शारीरिक संबंध! पति के साथ मिलकर रचा मारने का षडयंत्र

पूछताछ में सामने आया कि मृतक दीपचंद उर्फ छोटू का खुशबू वर्मा के साथ शादी से पहले शारीरिक संबंध था। शादी के बाद भी दोनों के बीच संपर्क बना रहा। छोटू के पास खुशबू की कुछ निजी तस्वीरें थीं, जिनके जरिए वह उस पर दबाव बना रहा था। बताया जा रहा है कि छोटू खुशबू को कहता, ''मेरे पास तुम्हारे प्राइवेट फोटो हैं, जिसे वायरल कर दूंगा।'' इसी से परेशान होकर खुशबू ने इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए खौफनाक साजिश रची।