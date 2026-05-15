बलरामपुर सड़क हादसे में दो सगे भाइयों की मौत, एक घर से साथ उठीं दो अर्थी, तो रो पड़ा पूरा गांव

बलरामपुर जिले के तुलसीपुर रोड पर हुए एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की टक्कर से दो सगे भाइयों की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई। हादसे के बाद परिवार पर दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा, जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। मृतकों की पहचान शोएब खान (20) और अयूब खान (22) के रूप में हुई है। दोनों भाई महाराजगंज क्षेत्र के लोकाहवा गांव के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि दोनों किसी काम से बाहर निकले थे। इसी दौरान तुलसीपुर रोड पर पीछे से आए तेज रफ्तार वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी भयावह थी कि दोनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे। हादसे में एक भाई की जांघ की हड्डी टूट गई। जबकि दोनों के चेहरे और शरीर पर गंभीर चोटें आईं। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत मानवता दिखाते हुए एंबुलेंस को सूचना दी। घायलों को संयुक्त जिला चिकित्सालय पहुंचाया।