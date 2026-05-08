स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत! अब प्रीपेड नहीं, पोस्टपेड मोड में आएगा बिजली बिल, 10 किस्तों में करें भुगतान

यदि किसी तकनीकी कारण से स्मार्ट मीटर से ऑटोमैटिक रीडिंग प्राप्त नहीं हो पाती है। तो विभाग मैनुअल रीडिंग के आधार पर भी समय पर बिल जारी करेगा। ताकि उपभोक्ताओं को किसी तरह की परेशानी न हो। बलरामपुर के अधीक्षण अभियंता ने बताया कि प्रीपेड व्यवस्था के दौरान समायोजित की गई सिक्योरिटी धनराशि अब कॉस्ट डाटा बुक-2026 के अनुसार फिर से ली जाएगी। हालांकि उपभोक्ताओं पर एकमुश्त भार न पड़े। इसके लिए यह राशि जून 2026 के बिल से चार बराबर मासिक किस्तों में जोड़ी जाएगी। बिजली विभाग ने बकाया बिल जमा करने वालों को भी राहत दी है। घरेलू उपभोक्ता 30 अप्रैल 2026 तक के बकाये को ब्याज सहित 10 आसान किस्तों में जमा कर सकेंगे। वहीं अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं को 40%, 30% और 30% की तीन किस्तों में भुगतान करने की सुविधा दी गई है।