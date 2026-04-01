बड़े भाई ने छोटे भाई को नशा करने से रोका, तो उसके दोस्त ने पीट-पीट कर मार डाला… मां ने बताई पुलिस को पूरी सच्चाई

बलरामपुर जिले के देहात क्षेत्र के पाठकपुरवा सेमरहना गांव में पारिवारिक रिश्तों को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। यहां 41 वर्षीय मालिकराम निषाद ने अपने छोटे भाई को नशे की लत से बचाने की कोशिश की, लेकिन यह कोशिश उनकी जान पर भारी पड़ गई। बताया जा रहा है कि बुधवार रात मालिकराम का छोटा भाई रामसमुझ अपने दोस्त जुगनू के साथ कोड़री घाट पुल के पास बैठकर शराब और गांजा पी रहा था। इसी दौरान मालिकराम वहां पहुंचे। अपने भाई को इस हालत में देखकर नाराज हो गए। उन्होंने छोटे भाई को डांटते हुए नशा छोड़ने की सलाह दी। उसे घर चलने के लिए कहा। मौके पर मौजूद जुगनू को भी उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन यह बात उसे नागवार गुजरी। धीरे-धीरे बात बढ़ गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। रामसमुझ ने भी अपने बड़े भाई को वहां से जाने को कहा, लेकिन मालिकराम उसे जबरदस्ती घर ले जाने की कोशिश करने लगे।