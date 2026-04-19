रात में परिवार के साथ खाना खाया… सुबह पेड़ से लटका मिला युवक का शव, तीन मासूम बच्चों के सिर से उठा पिता का साया

उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के ललिया थाना क्षेत्र के जोगिया कला गांव में रविवार सुबह एक दर्दनाक घटना सामने आई। जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। गांव के बाहर एक पेड़ से युवक का शव लटका मिलने की खबर फैलते ही आसपास के लोग मौके पर जुटने लगे। मृतक की पहचान जयगुरुदेव यादव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि रविवार सुबह उनके बड़े भाई राम गोपाल यादव रोज की तरह शौच के लिए गांव के पश्चिम दिशा की ओर गए थे। इसी दौरान उनकी नजर एक पेड़ पर पड़ी, जहां उन्होंने अपने छोटे भाई को फंदे से लटका देखा। यह दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत घर आकर परिवार और गांव वालों को इसकी जानकारी दी। घटना की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। जयगुरुदेव की पत्नी गुड़िया देवी का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं उनकी बुजुर्ग मां श्यामा देवी भी इस सदमे को सहन नहीं कर पा रही हैं। सबसे ज्यादा चिंता उनके तीन छोटे बच्चों को लेकर जताई जा रही है। जिनके सिर से पिता का साया उठ गया है।