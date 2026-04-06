महाराष्ट्र से अगवा कर लाई 14 साल की किशोरी बलरामपुर में मिली, पुलिस पूछताछ में बताई चौंकाने वाली बात आरोपी युवक गिरफ्तार

बलरामपुर पुलिस ने मिशन शक्ति अभियान के तहत बड़ी कामयाबी हासिल की है। महाराष्ट्र से लापता हुई 14 साल की किशोरी को पुलिस ने सुरक्षित बरामद कर लिया है। मामले में एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया है। जो लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले आया था। दोनों राज्यों की पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से यह संभव हो सका।
उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक नाबालिग किशोरी को सकुशल बरामद किया है। जिसे महाराष्ट्र से अगवा कर लाया गया था। यह कार्रवाई मिशन शक्ति अभियान के तहत की गई। जिसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। मामले की जानकारी तब मिली जब थाना महाराजगंज तराई की मिशन शक्ति टीम को सूचना मिली कि ग्राम शिवचरनडीह में एक नाबालिग लड़की को एक युवक अपने साथ लेकर आया है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तुरंत गोपनीय तरीके से जांच शुरू की। जांच के दौरान पता चला कि अर्जुन कुमार नाम का युवक किशोरी को अपने साथ लेकर आया है।
पुलिस ने जब लड़की से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसकी उम्र 14 साल है। और वह महाराष्ट्र के भिवंडी (जिला ठाणे) की रहने वाली है। उसने बताया कि आरोपी युवक उसे बहलाकर अपने साथ ले आया था। इसके बाद बलरामपुर पुलिस ने बिना देर किए महाराष्ट्र के नारपोली थाने से संपर्क किया।
जांच में सामने आया कि नारपोली थाने में पहले से ही किशोरी के अपहरण का मामला दर्ज था। सूचना मिलने के बाद महाराष्ट्र पुलिस की टीम भी बलरामपुर पहुंच गई। इसके बाद दोनों राज्यों की पुलिस ने मिलकर कार्रवाई करते हुए किशोरी को सुरक्षित बरामद कर लिया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी को आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए न्यायालय में पेश किया गया। जहां से उसे ट्रांजिट रिमांड पर भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई। इस पूरे ऑपरेशन में पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में कई पुलिसकर्मियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से एक नाबालिग की जिंदगी सुरक्षित बचाई जा सकी।
बड़ी खबरेंView All
बलरामपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग