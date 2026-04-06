महाराष्ट्र से अगवा कर लाई 14 साल की किशोरी बलरामपुर में मिली, पुलिस पूछताछ में बताई चौंकाने वाली बात आरोपी युवक गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक नाबालिग किशोरी को सकुशल बरामद किया है। जिसे महाराष्ट्र से अगवा कर लाया गया था। यह कार्रवाई मिशन शक्ति अभियान के तहत की गई। जिसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। मामले की जानकारी तब मिली जब थाना महाराजगंज तराई की मिशन शक्ति टीम को सूचना मिली कि ग्राम शिवचरनडीह में एक नाबालिग लड़की को एक युवक अपने साथ लेकर आया है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तुरंत गोपनीय तरीके से जांच शुरू की। जांच के दौरान पता चला कि अर्जुन कुमार नाम का युवक किशोरी को अपने साथ लेकर आया है।