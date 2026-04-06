देवीपाटन मेले से लौट रहे दोस्तों की कार पुलिया से टकराई तीन की मौत, तीन घायल परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल

बलरामपुर जिले के तुलसीपुर क्षेत्र में रविवार को भोर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। जिसने कई परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया। जानकारी के अनुसार, पचपेड़वा कस्बे के पुरानी बाजार इलाके के रहने वाले कुछ युवक शनिवार रात देवी पाटन मेला देखने गए थे। मेला घूमकर सभी दोस्त कार से वापस अपने घर लौट रहे थे।

सुबह के समय जब उनकी कार तुलसीपुर-बढ़नी राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुरुषोत्तम गांव के पास पहुंची। तभी अचानक वाहन अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार में पुलिया से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। उसमें सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।