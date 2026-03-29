सीएम योगी की बलरामपुर को बड़ी सौगात: NH-730 पर बनेगा 292 करोड़ का ROB, जाम से मिलेगी निजात

बलरामपुर जिले में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। शासन ने बलरामपुर-श्रावस्ती-बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-730) पर स्थित बलरामपुर-झारखंडी रेलवे क्रॉसिंग पर 2-लेन रेल उपरिगामी सेतु (ROB) के निर्माण को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दे दी है। यह परियोजना लगभग 292.21 करोड़ रुपये की लागत से तैयार की जाएगी। निर्माण कार्य को जल्द शुरू करने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 90 करोड़ रुपये की पहली किश्त भी जारी कर दी गई है। शासन ने इस पुल के निर्माण की समय सीमा 24 माह निर्धारित की है। जिससे तय समय में लोगों को इसका लाभ मिल सके। इस महत्वपूर्ण परियोजना का निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। सेतु बनने के बाद सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाले लंबे जाम से लोगों को स्थायी राहत मिलेगी।