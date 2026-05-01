काम नहीं तो कुर्सी नहीं! बलरामपुर में एसपी का बड़ा एक्शन, 14 सब-इंस्पेक्टर लाइन हाजिर

जिन उप-निरीक्षकों पर कार्रवाई की गई है। उनमें ज्ञानचंद, रामकुमार वर्मा, राजेश गुप्त, कैलाश प्रसाद, नवनीत सिंह, कौशल किशोर, प्रदीप यादव, अविनाश कुमार सिंह, राहुल सिंह, अर्जुन प्रसाद, अरुण कुमार पाटिल, मूल चंद, शिवेंद्र प्रताप सिंह और वीरेंद्र कुमार पाल शामिल हैं। इन सभी पर चोरी के मामलों को गंभीरता से न लेने और समय पर उनका खुलासा न करने का आरोप है। इस कार्रवाई के बाद जिले के सभी थाना प्रभारियों और चौकी इंचार्जों को कड़ी हिदायत दी गई है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में लंबित मामलों का जल्द से जल्द निपटारा करें। साथ ही अपराधियों पर सख्त नजर रखते हुए कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाएं।

एसपी विकास कुमार की इस कार्रवाई को जिले में अपराध पर नियंत्रण और पुलिस की छवि सुधारने की दिशा में एक बड़ा और जरूरी कदम माना जा रहा है। इससे साफ है कि अब बलरामपुर में लापरवाही करने वाले पुलिसकर्मियों के लिए कोई राहत नहीं है।