1 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलरामपुर

राप्ती नदी में डूबे चचेरे भाई-बहन किशोरी की मौत,6 साल का मासूम अब भी लापता

राप्ती नदी में नहाने गए चचेरे भाई-बहन हादसे का शिकार हो गए। 14 साल की किशोरी की मौत हो गई। जबकि 6 साल का मासूम अब भी लापता है। गांव में मातम और दुआओं का दौर जारी है।

2 min read
Google source verification

बलरामपुर

image

Mahendra Tiwari

May 01, 2026

तलाश करते गोताखोर फोटो सोर्स वायरल वीडियो

तलाश करते गोताखोर फोटो सोर्स वायरल वीडियो

बलरामपुर जिले के बेनीजोत गांव में राप्ती नदी में नहाने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। फिसलकर गहरे पानी में बह जाने से दो बच्चों में से 14 साल की किशोरी की मौत हो गई। जबकि 6 साल का एक बच्चा अब भी लापता है। घटना के बाद पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई। परिजन बदहवास होकर मौके पर पहुंच गए। पुलिस और गोताखोर लगातार बच्चे की तलाश में जुटे हैं।

बलरामपुर के बेनीजोत गांव में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया। जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। गांव के दो बच्चे राप्ती नदी में नहाने गए थे। लेकिन यह मासूम मस्ती अचानक मातम में बदल गई। नदी किनारे फिसलन होने के कारण दोनों बच्चे गहरे पानी में बह गए। जानकारी के मुताबिक, 14 वर्षीय रोशी उर्फ हिमानी और 6 वर्षीय शनि अपने परिजन के साथ घूमने निकले थे। लौटते समय वे राप्ती नदी के किनारे रुक गए और नहाने लगे। इसी दौरान अचानक उनका पैर फिसल गया और दोनों बच्चे तेज धारा में बह गए। मौके पर मौजूद लोग कुछ समझ पाते। उससे पहले ही दोनों पानी में ओझल हो चुके थे।

घटनास्थल से करीब डेढ़ किलोमीटर दूर किशोरी का शव बरामद

घटना की खबर मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया। परिजन और ग्रामीण दौड़ते हुए नदी किनारे पहुंचे और बच्चों की तलाश शुरू की गई। स्थानीय गोताखोरों को बुलाया गया। जिन्होंने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद किशोरी रोशी का शव घटनास्थल से करीब डेढ़ किलोमीटर दूर बेल्हा गांव के पास बरामद हुआ।

6 साल का मासूम शनि अब भी लापता तलाश में जुटी टीम

वहीं, 6 साल का मासूम शनि अब भी लापता है। गोताखोरों और प्रशासन की टीम लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई है। लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इस घटना से दोनों परिवारों का रो-रोकर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि रोशी के पिता स्थानीय कॉलेज में काम करते हैं। साथ ही छोटा व्यवसाय भी चलाते हैं। वहीं शनि के पिता बाहर शहर में काम करते हैं। हाल ही में गांव आए थे। अचानक हुए इस हादसे ने दोनों परिवारों की खुशियां छीन ली हैं। मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौजूद है। राहत-बचाव कार्य जारी है। पूरे गांव में शोक का माहौल है। और हर कोई लापता बच्चे के सकुशल मिलने की दुआ कर रहा है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

01 May 2026 07:18 pm

Published on:

01 May 2026 07:15 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Balrampur / राप्ती नदी में डूबे चचेरे भाई-बहन किशोरी की मौत,6 साल का मासूम अब भी लापता

बड़ी खबरें

View All

बलरामपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अब बुलेट की तेज आवाज पड़ेगी भारी! वाहन मालिक के साथ मॉडिफाइड साइलेंसर बेचने वालों पर भी लगेगा जुर्माना

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
बलरामपुर

रात में परिवार के साथ खाना खाया… सुबह पेड़ से लटका मिला युवक का शव, तीन मासूम बच्चों के सिर से उठा पिता का साया

CG News: सामूहिक विवाह में नहीं ले पाए सात फेरे, मौत के फंदे पर झूले प्रेमी युगल
बलरामपुर

बड़े भाई ने छोटे भाई को नशा करने से रोका, तो उसके दोस्त ने पीट-पीट कर मार डाला… मां ने बताई पुलिस को पूरी सच्चाई

पकड़े गए आरोपों के साथ पुलिस टीम
बलरामपुर

‘मेरे पास तुम्हारे प्राइवेट फोटो हैं’, शादी के पहले थे पत्नी के प्रेमी के साथ शारीरिक संबंध! पति के साथ मिलकर रचा मारने का षडयंत्र

wife murders ex lover with husband in balrampur deliberate conspiracy crime news
बलरामपुर

प्रेमी से पीछा छुड़ाने के लिए रची खौफनाक साजिश! प्रेमी के साथ दोस्त भी मारा गया डबल मर्डर का चौंकाने वाला खुलासा

पुलिस टीम के साथ गिरफ्तार आरोपी फोटो सोर्स विभाग
बलरामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.