राप्ती नदी में डूबे चचेरे भाई-बहन किशोरी की मौत,6 साल का मासूम अब भी लापता

वहीं, 6 साल का मासूम शनि अब भी लापता है। गोताखोरों और प्रशासन की टीम लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई है। लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इस घटना से दोनों परिवारों का रो-रोकर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि रोशी के पिता स्थानीय कॉलेज में काम करते हैं। साथ ही छोटा व्यवसाय भी चलाते हैं। वहीं शनि के पिता बाहर शहर में काम करते हैं। हाल ही में गांव आए थे। अचानक हुए इस हादसे ने दोनों परिवारों की खुशियां छीन ली हैं। मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौजूद है। राहत-बचाव कार्य जारी है। पूरे गांव में शोक का माहौल है। और हर कोई लापता बच्चे के सकुशल मिलने की दुआ कर रहा है।