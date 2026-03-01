बलरामपुर में साइबर ठगों का बड़ा जाल टूटा: 58 करोड़ की ठगी का खुलासा, 5 गिरफ्तार

बलरामपुर जिले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। साइबर अपराध के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत पुलिस ने एक संगठित ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में पांच शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जो लंबे समय से ऑनलाइन ठगी का नेटवर्क चला रहे थे। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देश पर साइबर थाना टीम लगातार संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही थी। इसी दौरान साइबर थाना प्रभारी आर.पी. यादव और उनकी टीम ने कार्रवाई करते हुए अलग-अलग स्थानों से आरोपियों को पकड़ा। मो. अकरम खान को सुआव नाला के पास से गिरफ्तार किया गया। जबकि अन्य चार आरोपी—बच्चा लाल उर्फ प्रशांत उर्फ गोलू, आशिफ, प्रतीक मिश्रा और सुजीत सिंह—को श्याम बिहार कॉलोनी से दबोचा गया।