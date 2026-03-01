UP से महाराष्ट्र तक चला पुलिस का ऑपरेशन, नाबालिग केस का आरोपी आखिरकार गिरफ्तार

जांच के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के रोहा थाना क्षेत्र में छिपा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम वहां पहुंची। और आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस के अनुसार, इस मामले में श्रीदत्तगंज थाने में मुकदमा संख्या 17/26 दर्ज किया गया था। शुरुआत में मामला धारा 137(2) बीएनएस के तहत दर्ज हुआ था। लेकिन जांच के दौरान इसमें धारा 64(1), 87 बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 भी जोड़ी गई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अयाज, पुत्र मोहम्मद इलियास, निवासी ग्राम जयप्रभा भवानीपुर, थाना इटियाथोक, जनपद गोण्डा के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि नाबालिग पीड़िता को पहले ही सुरक्षित बरामद कर लिया गया था।