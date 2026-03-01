7 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलरामपुर

UP से महाराष्ट्र तक चला पुलिस का ऑपरेशन, नाबालिग केस का आरोपी आखिरकार गिरफ्तार

नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म मामले में फरार आरोपी आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। बलरामपुर पुलिस ने महाराष्ट्र के रायगढ़ से उसे गिरफ्तार किया। जानिए कैसे चला यूपी से महाराष्ट्र तक यह पूरा ऑपरेशन।

2 min read
Google source verification

बलरामपुर

image

Mahendra Tiwari

Mar 07, 2026

पकड़ा गया दुष्कर्म का आरोपी फोटो सोर्स पत्रिका

पकड़ा गया दुष्कर्म का आरोपी फोटो सोर्स पत्रिका

बलरामपुर पुलिस ने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी को महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी काफी दिनों से पुलिस से बचकर छिपा हुआ था। पुलिस टीम ने उसे रायगढ़ जिले के रोहा इलाके से पकड़ा। वहीं पीड़िता को पहले ही सुरक्षित बरामद कर लिया गया था।

बलरामपुर जिले की श्रीदत्तगंज थाना पुलिस को नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में बड़ी सफलता मिली है। इस मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को पकड़ने के बाद पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर बलरामपुर पहुंची। जहां आगे की कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देश पर की गई। पूरे मामले की निगरानी अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय और क्षेत्राधिकारी उतरौला राघवेन्द्र सिंह कर रहे थे। वहीं श्रीदत्तगंज थानाध्यक्ष अविरल शुक्ल के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी। जिसने आरोपी की तलाश शुरू की।l

महाराष्ट्र के रायगढ़ में छिपा था आरोपी

जांच के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के रोहा थाना क्षेत्र में छिपा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम वहां पहुंची। और आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस के अनुसार, इस मामले में श्रीदत्तगंज थाने में मुकदमा संख्या 17/26 दर्ज किया गया था। शुरुआत में मामला धारा 137(2) बीएनएस के तहत दर्ज हुआ था। लेकिन जांच के दौरान इसमें धारा 64(1), 87 बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 भी जोड़ी गई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अयाज, पुत्र मोहम्मद इलियास, निवासी ग्राम जयप्रभा भवानीपुर, थाना इटियाथोक, जनपद गोण्डा के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि नाबालिग पीड़िता को पहले ही सुरक्षित बरामद कर लिया गया था।

ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद महाराष्ट्र से बलरामपुर लाया गया आरोपी

महाराष्ट्र के न्यायालय से ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद आरोपी को शनिवार को बलरामपुर लाया गया। इसके बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर उसे अदालत में पेश किया गया। इस पूरी कार्रवाई में उपनिरीक्षक मिथिलेश कुमार, कांस्टेबल करम सिंह और महिला कांस्टेबल शीतल सिंह की अहम भूमिका रही। पुलिस अब मामले की आगे की जांच कर रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

07 Mar 2026 07:16 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Balrampur / UP से महाराष्ट्र तक चला पुलिस का ऑपरेशन, नाबालिग केस का आरोपी आखिरकार गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

बलरामपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बेसिक शिक्षा विभाग का बड़ा ऐलान, 16 मार्च से शुरू होंगी वार्षिक परीक्षाएं, जानिए पूरा शेड्यूल

School timings changed, School timings changed in Jodhpur, Winter in Jodhpur, Jodhpur Collector order, Jodhpur News, Rajasthan News, स्कूलों का समय बदला, जोधपुर में स्कूलों का समय बदला, जोधपुर में सर्दी, जोधपुर कलक्टर आदेश, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
बलरामपुर

नेपाल में चुनाव को लेकर भारत- नेपाल सीमा पर बढ़ाई गई सुरक्षा, होली के बीच कारोबार पर भी पड़ेगा असर

भारत नेपाल सीमा पर ग्रस्त करते पुलिस और SSB के जवान फोटो सोर्स विभाग
बलरामपुर

यूपी के इस जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू हुई योजना, अब पंचायत सचिवालय बनेंगे आधार सेवा केंद्र

पंचायत सहायकों को उपकरण देते अधिकारी फोटो सोर्स विभाग
बलरामपुर

सोशल मीडिया पर हुआ प्यार… दुबई छोड़ गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा यार, लेकिन बन गया मुस्लमान

प्यार के नाम पर बंधक बनाकर उखाड़े नाखून, फिर कराया जबरन निकाह!
बलरामपुर

डीएम की बड़ी कार्रवाई, आंगनबाड़ी भर्ती में रिश्वतखोरी का खुलासा, दो बाबू और एक बिचौलिया को भेजा जेल

डीएम विपिन कुमार जैन फोटो सोर्स ऑफिशियल अकाउंट
बलरामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.