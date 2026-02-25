नेपाल में चुनाव को लेकर भारत- नेपाल सीमा पर बढ़ाई गई सुरक्षा, होली के बीच कारोबार पर भी पड़ेगा असर

सीमावर्ती थानों की पुलिस का कहना है कि संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। हाल ही में नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप में कुछ लोगों को पकड़ा गया है। पंचायत स्तर पर बनी सुरक्षा समितियों को भी सक्रिय कर दिया गया है। फिलहाल बाजारों में रौनक बनी हुई है। लेकिन व्यापारियों को आशंका है कि तीन मार्च से आवाजाही पर रोक का असर दिखने लगेगा। बालापुर, तुलसीपुर, मणिपुर और बरदौलिया जैसे बाजारों में होली की खरीदारी जोरों पर है। व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने त्योहार को ध्यान में रखकर पर्याप्त माल मंगाया है।