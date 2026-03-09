दवा लेने निकले थे दो दोस्त… रास्ते में मौत से टकराई बाइक, आमने-सामने भिड़ंत में दो युवकों की दर्दनाक मौत

Balrampur Accident: बलरामपुर जिले के महराजगंज थाना क्षेत्र में रविवार को एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में दो युवकों की जान चली गई। जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा कौवापुर गांव के पास खरझार नाला स्थित गन्ना कांटा के समीप हुआ। जहां दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई। जानकारी के अनुसार सुगानगर ग्राम पंचायत के रहने वाले अजय उर्फ छोटू और मनोज लोधी रविवार सुबह करीब साढ़े ग्यारह बजे मोटरसाइकिल से इकौना की ओर जा रहे थे। बताया गया कि मनोज अपने बड़े भाई के लिए दवा लेने घर से निकला था। उसके साथ उसका दोस्त अजय भी बाइक पर बैठा था। इसी दौरान जयनगर ग्राम पंचायत निवासी शकील भी अपनी मोटरसाइकिल से कहीं से लौटते हुए घर की ओर जा रहा था। जैसे ही दोनों बाइक सवार कौवापुर मोड़ के पास पहुंचे। अचानक दोनों बाइकों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों मोटरसाइकिलें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। तीनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।