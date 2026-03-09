8 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलरामपुर

दवा लेने निकले थे दो दोस्त… रास्ते में मौत से टकराई बाइक, आमने-सामने भिड़ंत में दो युवकों की दर्दनाक मौत

Balrampur Accident: बलरामपुर में दवा लेने निकले दो दोस्तों की जिंदगी एक भीषण सड़क हादसे में खत्म हो गई। आमने-सामने बाइक टकराने से दो युवकों की मौत हो गई। जबकि एक घायल है। पूरे गांव में मातम पसर गया है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

2 min read
Google source verification

बलरामपुर

image

Mahendra Tiwari

Mar 08, 2026

सांकेतिक तस्वीर मृतक की फाइल फोटो जेनरेट Ai

सांकेतिक तस्वीर मृतक की फाइल फोटो जेनरेट Ai

Balrampur Accident: बलरामपुर जिले में रविवार को हुए एक भीषण सड़क हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं। कौवापुर मोड़ के पास दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई। जिसमें दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की खबर मिलते ही गांवों में मातम का माहौल फैल गया।

Balrampur Accident: बलरामपुर जिले के महराजगंज थाना क्षेत्र में रविवार को एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में दो युवकों की जान चली गई। जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा कौवापुर गांव के पास खरझार नाला स्थित गन्ना कांटा के समीप हुआ। जहां दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई। जानकारी के अनुसार सुगानगर ग्राम पंचायत के रहने वाले अजय उर्फ छोटू और मनोज लोधी रविवार सुबह करीब साढ़े ग्यारह बजे मोटरसाइकिल से इकौना की ओर जा रहे थे। बताया गया कि मनोज अपने बड़े भाई के लिए दवा लेने घर से निकला था। उसके साथ उसका दोस्त अजय भी बाइक पर बैठा था। इसी दौरान जयनगर ग्राम पंचायत निवासी शकील भी अपनी मोटरसाइकिल से कहीं से लौटते हुए घर की ओर जा रहा था। जैसे ही दोनों बाइक सवार कौवापुर मोड़ के पास पहुंचे। अचानक दोनों बाइकों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों मोटरसाइकिलें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। तीनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।

पुलिस और ग्रामीणों ने एंबुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया

हादसा होते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी। ग्रामीणों की मदद से तीनों घायलों को एंबुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मनोज लोधी और शकील को मृत घोषित कर दिया। जबकि अजय उर्फ छोटू का इलाज चल रहा है।

दो युवकों की मौत से गांव में पसरा मातम

बताया जाता है कि मनोज अपने पिता जय नारायण के साथ खेती-किसानी में हाथ बंटाता था। परिवार का सबसे छोटा बेटा था। उसकी अभी शादी भी नहीं हुई थी। वहीं शकील भी अपने परिवार का सहारा था। हादसे की खबर जैसे ही दोनों गांवों में पहुंची। परिवारों में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों युवक मिलनसार और मेहनती स्वभाव के थे। इस दुखद हादसे से पूरे इलाके में शोक का माहौल है। थाना प्रभारी संतोष तिवारी ने बताया कि सड़क दुर्घटना में दो युवकों की मौत हुई है। मामले की जांच की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

08 Mar 2026 08:20 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Balrampur / दवा लेने निकले थे दो दोस्त… रास्ते में मौत से टकराई बाइक, आमने-सामने भिड़ंत में दो युवकों की दर्दनाक मौत

बड़ी खबरें

View All

बलरामपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP से महाराष्ट्र तक चला पुलिस का ऑपरेशन, नाबालिग केस का आरोपी आखिरकार गिरफ्तार

पकड़ा गया दुष्कर्म का आरोपी फोटो सोर्स पत्रिका
बलरामपुर

बेसिक शिक्षा विभाग का बड़ा ऐलान, 16 मार्च से शुरू होंगी वार्षिक परीक्षाएं, जानिए पूरा शेड्यूल

School timings changed, School timings changed in Jodhpur, Winter in Jodhpur, Jodhpur Collector order, Jodhpur News, Rajasthan News, स्कूलों का समय बदला, जोधपुर में स्कूलों का समय बदला, जोधपुर में सर्दी, जोधपुर कलक्टर आदेश, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
बलरामपुर

नेपाल में चुनाव को लेकर भारत- नेपाल सीमा पर बढ़ाई गई सुरक्षा, होली के बीच कारोबार पर भी पड़ेगा असर

भारत नेपाल सीमा पर ग्रस्त करते पुलिस और SSB के जवान फोटो सोर्स विभाग
बलरामपुर

यूपी के इस जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू हुई योजना, अब पंचायत सचिवालय बनेंगे आधार सेवा केंद्र

पंचायत सहायकों को उपकरण देते अधिकारी फोटो सोर्स विभाग
बलरामपुर

सोशल मीडिया पर हुआ प्यार… दुबई छोड़ गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा यार, लेकिन बन गया मुस्लमान

प्यार के नाम पर बंधक बनाकर उखाड़े नाखून, फिर कराया जबरन निकाह!
बलरामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.