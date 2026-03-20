Balrampur Accident: मां के दर्शन को निकले थे दो दोस्त, रास्ते में ही थम गई जिंदगी… घरों में पसरा सन्नाटा

Balrampur Accident: बलरामपुर-गोंडा हाईवे पर शुक्रवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। जो दो परिवारों के लिए जिंदगी भर का दर्द बन गया। गोंडा जिले के देहात कोतवाली क्षेत्र के चिश्तीपुर गांव के रहने वाले 20 वर्षीय राधेश्याम यादव अपने दोस्त 21 वर्षीय चंदन यादव के साथ मोटरसाइकिल से मां पाटेश्वरी देवी मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे। दोनों के मन में आस्था और उम्मीद थी। लेकिन रास्ते में ही किस्मत ने ऐसा करवट ली। कि उनकी जिंदगी हमेशा के लिए थम गई। बताया जा रहा है कि जैसे ही उनकी बाइक बलरामपुर-गोंडा रोड पर दुल्हिनपुर घाट के पास पहुंची। अचानक संतुलन बिगड़ गया। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, बाइक सड़क किनारे एक पेड़ से जा जाकर टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों युवकों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया।