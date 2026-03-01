बलरामपुर महोत्सव संस्कृति और मनोरंजन का होगा संगम, तैयारियों में जुटा प्रशासन

बलरामपुर जिले में महोत्सव को सफल और भव्य बनाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। इसी क्रम में कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम विपिन कुमार जैन की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप सिंह धीरू समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने महोत्सव से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएं। डीएम ने बताया कि 3 अप्रैल से 5 अप्रैल तक परेड ग्राउंड में आयोजित होने वाला यह महोत्सव जिले की सांस्कृतिक पहचान को नई ऊंचाई देने का अवसर है।