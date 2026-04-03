बलरामपुर में शुरू हुई गेहूं खरीद, 48 घंटे के भीतर किसानों के खाते में पहुंचेगा पैसा, निर्धारित समर्थन मूल्य पर होगी खरीद

बलरामपुर जिले में गेहूं खरीद प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है। इसी क्रम में जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन ने मंडी समिति स्थित गेहूं क्रय केंद्र का औचक निरीक्षण किया। वहां की व्यवस्थाओं का बारीकी से आकलन किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने केंद्र पर मौजूद संसाधनों, उपकरणों और किसानों के लिए की गई सुविधाओं की जानकारी ली। इस दौरान ग्राम रोवारी से आए किसान जगदीश प्रसाद का विशेष रूप से स्वागत किया गया। जिलाधिकारी ने उन्हें माला पहनाई और मिठाई खिलाकर गेहूं खरीद की औपचारिक शुरुआत कराई। यह दृश्य वहां मौजूद लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा।