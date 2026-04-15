प्रेमी से पीछा छुड़ाने के लिए रची खौफनाक साजिश! प्रेमी के साथ दोस्त भी मारा गया डबल मर्डर का चौंकाने वाला खुलासा

इस दबाव से परेशान होकर महिला ने अपने पति और रिश्तेदारों के साथ मिलकर दीपचंद को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। योजना के तहत दीपचंद को गांव के बाहर मिलने के लिए बुलाया गया। वह अपने दोस्त मनोज के साथ वहां पहुंचा। जहां पहले से घात लगाए बैठे आरोपियों ने दोनों को पकड़ लिया। और गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपियों ने सबूत मिटाने और घटना को दुर्घटना का रूप देने के लिए दोनों शवों को मोटरसाइकिल पर रखकर सेवरहवा नाले के पास फेंक दिया। साथ ही बाइक को भी वहीं छोड़ दिया। ताकि यह लगे कि दोनों की मौत सड़क हादसे में हुई है।