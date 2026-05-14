श्रावस्ती में दुर्लभ रेड सैंड बोआ के साथ तस्कर दबोचा, SSB-वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई

श्रावस्ती जिले में वन्यजीव तस्करी के खिलाफ एसएसबी और वन विभाग को बड़ी सफलता मिली है। संयुक्त अभियान के दौरान टीम ने एक युवक को दुर्लभ रेड सैंड बोआ सांप के साथ पकड़ लिया। यह सांप वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित प्रजातियों में शामिल है। जानकारी के मुताबिक, 62वीं वाहिनी एसएसबी भिनगा की सुइया सीमा चौकी और वन विभाग की ककरदरी रेंज की टीम ने 14 मई 2026 को संयुक्त गश्त अभियान चलाया। यह अभियान ककरदरी वन क्षेत्र में सीमा स्तंभ संख्या 635/10 के पास भारतीय सीमा के भीतर चलाया गया। अभियान का नेतृत्व सहायक कमांडेंट अमित शर्मा कर रहे थे।