श्रावस्ती राप्ती नदी में नहाने गए पांच बच्चों के साथ हादसा, दो लापता; शादी की खुशियां मातम में बदलीं

श्रावस्ती जिले के भिनगा कोतवाली इलाके में गुरुवार शाम दर्दनाक हादसे ने लोगों को झकझोर दिया। भखला पुल के पास बहने वाली राप्ती नदी में नहाने गए पांच बच्चे अचानक तेज बहाव और गहराई की चपेट में आ गए। हादसे में दो बच्चे नदी में लापता हो गए। जबकि तीन बच्चों को समय रहते सुरक्षित बचा लिया गया। बताया जा रहा है कि सभी बच्चे रिश्तेदारी में एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे। शाम के समय गर्मी अधिक होने पर सभी बच्चे नदी किनारे नहाने पहुंच गए। शुरुआत में बच्चे उथले पानी में खेल रहे थे। लेकिन कुछ देर बाद वे धीरे-धीरे गहरे हिस्से की तरफ चले गए। अचानक संतुलन बिगड़ने से बच्चे डूबने लगे। जिससे वहां चीख-पुकार मच गई। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत बच्चों को बचाने का प्रयास शुरू किया।