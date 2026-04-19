सिर धड़ से अलग हुआ…पीछे बैठे युवक का पैर कटा, ऑटो से बचने के चक्कर में गई जान

Shravasti Accident: श्रावस्ती जिले के सिरसिया थाना क्षेत्र में खैरी तराई मार्ग पर शनिवार रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। जबकि उसके साथ बाइक पर सवार दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि तीनों लोग बाइक से अपने घर वापस लौट रहे थे। जानकारी के अनुसार, मल्हीपुर थाना क्षेत्र के ककरदरी गांव निवासी 27 वर्षीय राजू गौतम अपनी बहन के घर गए थे। रात में वह अपने बहनोई सीताराम और एक अन्य रिश्तेदार के साथ बाइक से घर लौट रहे थे।