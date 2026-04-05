श्रावस्ती में करंट ने छीन ली जिंदगी: खंभे पर काम कर रहे लाइनमैन की दर्दनाक मौत, गांव में पसरा मातम

श्रावस्ती जिले के मल्हीपुर थाना क्षेत्र के टेपरी गांव में रविवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। गांव में नई बिजली लाइन बिछाने का काम चल रहा था, जिसके तहत एक मजदूर खंभे पर चढ़कर तार जोड़ने का काम कर रहा था। इसी दौरान अचानक लाइन में करंट दौड़ गया। जिससे वह उसकी चपेट में आ गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मजदूर पूरी लगन से काम कर रहा था। तभी अचानक बिजली आ गई। वह तार से चिपक गया। तेज झटका लगने के कारण वह खंभे से नीचे गिर पड़ा। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उसे बचाने की कोशिश की। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। करंट इतना तेज था कि उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया।