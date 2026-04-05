श्रावस्ती में करंट ने छीन ली जिंदगी: खंभे पर काम कर रहे लाइनमैन की दर्दनाक मौत, गांव में पसरा मातम

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
श्रावस्ती जिले के एक गांव में रविवार को एक बेहद दुखद हादसा हो गया, जहां बिजली लाइन पर काम कर रहे एक मजदूर की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना उस समय हुई जब वह खंभे पर चढ़कर तार जोड़ रहा था। अचानक करंट आने से वह नीचे गिर पड़ा। इस हादसे के बाद गांव में शोक की लहर फैल गई और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।
श्रावस्ती जिले के मल्हीपुर थाना क्षेत्र के टेपरी गांव में रविवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। गांव में नई बिजली लाइन बिछाने का काम चल रहा था, जिसके तहत एक मजदूर खंभे पर चढ़कर तार जोड़ने का काम कर रहा था। इसी दौरान अचानक लाइन में करंट दौड़ गया। जिससे वह उसकी चपेट में आ गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मजदूर पूरी लगन से काम कर रहा था। तभी अचानक बिजली आ गई। वह तार से चिपक गया। तेज झटका लगने के कारण वह खंभे से नीचे गिर पड़ा। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उसे बचाने की कोशिश की। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। करंट इतना तेज था कि उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
मृतक की पहचान अमरेश कुमार के रूप में हुई है। जो बहराइच जिले के फखरपुर थाना क्षेत्र के शिवनाथ पुरवा गांव का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि वह एक ठेकेदार के साथ निजी लाइनमैन के रूप में काम करता था। उसी के निर्देश पर यहां काम करने आया था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिवार को जैसे ही इस हादसे की सूचना मिली। घर में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जब काम चल रहा था। तो लाइन में करंट कैसे आ गया। आमतौर पर ऐसे काम के दौरान बिजली सप्लाई बंद रखी जाती है। लेकिन यहां यह सुरक्षा व्यवस्था फेल होती नजर आ रही है। फिलहाल पुलिस और बिजली विभाग मामले की जांच कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि हादसे के पीछे किसकी लापरवाही है। दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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