राप्ती में डूबकर दो चचेरे भाइयों की मौत… छुट्टी पर आए पिता ने दी अंतिम विदाई, तो रो पड़ा पूरा गांव

इस हादसे ने दोनों परिवारों को गहरे दुख में डुबो दिया है। सूरज अपने पिता का इकलौता बेटा था। जबकि अखिलेश चार भाई-बहनों में सबसे बड़ा था। वह सातवीं कक्षा में पढ़ता था। बताया जा रहा है कि अखिलेश के पिता सशस्त्र सीमा बल में तैनात हैं। और हाल ही में छुट्टी पर घर आए थे। अपने बेटे के साथ गांव आए थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह मुलाकात आखिरी साबित होगी। गांव के लोगों का कहना है कि नदी का किनारा पहले से ही खतरनाक हो चुका है। क्योंकि कटान के कारण कई हिस्से कमजोर पड़ गए हैं। इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। और हर आंख नम है। दो मासूमों की असमय मौत ने सभी को झकझोर कर रख दिया है।