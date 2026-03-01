30 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्रावस्ती

राप्ती में डूबकर दो चचेरे भाइयों की मौत… छुट्टी पर आए पिता ने दी अंतिम विदाई, तो रो पड़ा पूरा गांव

राप्ती नदी में नहाने गए दो चचेरे भाइयों की डूबकर मौत हो गई। छुट्टी पर आए पिता ने बेटे को अंतिम विदाई दी। तो पूरा गांव रो पड़ा, हर आंख नम हो गई।

2 min read
Google source verification

श्रावस्ती

image

Mahendra Tiwari

Mar 30, 2026

मृतक बच्चों की फाइल फोटो तलाश करते सांकेतिक तस्वीर जेनरेट AI

मृतक बच्चों की फाइल फोटो तलाश करते सांकेतिक तस्वीर जेनरेट AI

श्रावस्ती के इकौना क्षेत्र में रविवार का दिन एक दर्दनाक हादसे में बदल गया। जब राप्ती नदी में नहाने गए दो चचेरे भाइयों की डूबने से मौत हो गई। 13 वर्षीय सूरज और 15 वर्षीय अखिलेश की अचानक हुई इस मौत ने पूरे गांव को सदमे में डाल दिया। खेलते-कूदते घर से निकले दोनों बच्चे कभी वापस नहीं लौटे। जिससे परिवारों में कोहराम मचा हुआ है।

श्रावस्ती जिले के इकौना थाना क्षेत्र के जंगरावल गढ़ी गांव में उस समय चीख-पुकार मच गई। जब दो मासूम बच्चों की जिंदगी नदी के गहरे पानी में समा गई। सूरज यादव और अखिलेश उर्फ अनिल यादव, जो आपस में चचेरे भाई थे। रविवार को घर से थोड़ी दूर बह रही राप्ती नदी के किनारे घूमने गए थे। गांव के लोगों के मुताबिक, दोनों बच्चे अक्सर की तरह खेलने और नहाने के लिए नदी में उतर गए। लेकिन इस बार उनका यह मासूम कदम जानलेवा साबित हो गया। नहाते समय अचानक वे गहरे पानी में चले गए। और खुद को संभाल नहीं पाए। पास में मौजूद चरवाहों ने जब उन्हें डूबते देखा तो शोर मचाया। जिसके बाद गांव के लोग और परिजन भागकर मौके पर पहुंचे।

काफी प्रयास के बाद दोनों बच्चों को बाहर निकला गया लेकिन तब तक थम चुकी थी सांसे

सूचना मिलते ही पुलिस भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई। और स्थानीय गोताखोरों की मदद से तलाश शुरू की गई। काफी प्रयास के बाद पहले सूरज को बाहर निकाला गया। और उसे तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद करीब तीन घंटे तक चले रेस्क्यू के बाद अखिलेश को भी नदी से निकाला गया। लेकिन तब तक उसकी भी सांसें थम चुकी थीं।

इस हादसे से दो घरों के बुझ गए चिराग

इस हादसे ने दोनों परिवारों को गहरे दुख में डुबो दिया है। सूरज अपने पिता का इकलौता बेटा था। जबकि अखिलेश चार भाई-बहनों में सबसे बड़ा था। वह सातवीं कक्षा में पढ़ता था। बताया जा रहा है कि अखिलेश के पिता सशस्त्र सीमा बल में तैनात हैं। और हाल ही में छुट्टी पर घर आए थे। अपने बेटे के साथ गांव आए थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह मुलाकात आखिरी साबित होगी। गांव के लोगों का कहना है कि नदी का किनारा पहले से ही खतरनाक हो चुका है। क्योंकि कटान के कारण कई हिस्से कमजोर पड़ गए हैं। इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। और हर आंख नम है। दो मासूमों की असमय मौत ने सभी को झकझोर कर रख दिया है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

30 Mar 2026 06:34 pm

Published on:

30 Mar 2026 06:33 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Shravasti / राप्ती में डूबकर दो चचेरे भाइयों की मौत… छुट्टी पर आए पिता ने दी अंतिम विदाई, तो रो पड़ा पूरा गांव

बड़ी खबरें

View All

श्रावस्ती

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

नदी में नहाते चार दोस्त डूबे तीन दोस्तों को बचाया, 17 साल का शिवा हमेशा के लिए बिछड़ गया

मृतक की फाइल फोटो नदी में तलाश करते एसडीआरएफ के जवान फोटो सोर्स AI
श्रावस्ती

यूपी में गरीब परिवारों के बच्चों के लिए बड़ा मौका: अब प्राइवेट स्कूलों में फ्री पढ़ाई, 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित, करें आवेदन

श्रावस्ती

जिस पानी से होता था भगवान का अभिषेक, उसमें इफ्तार पार्टी के बाद फेंके मांसाहार के अवशेष; चार गिरफ्तार

श्रावस्ती

लापरवाही पर गिरी गाज: श्रावस्ती में दरोगा और सिपाही सस्पेंड, विभाग में मचा हड़कंप

उत्तर प्रदेश पुलिस (प्रतीकात्मक तस्वीर)
श्रावस्ती

पति जिंदा… पत्नी ने सरकारी लाभ लेने के लिए बनवा लिया मृत्यु प्रमाण पत्र, मामला गंभीर देख जांच के आदेश

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
श्रावस्ती
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.