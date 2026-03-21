लापरवाही पर गिरी गाज: श्रावस्ती में दरोगा और सिपाही सस्पेंड, विभाग में मचा हड़कंप

पुलिस अधीक्षक ने साफ तौर पर कहा कि किसी भी पुलिसकर्मी की लापरवाही से कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसलिए ऐसे मामलों में सख्ती जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि जनता का भरोसा बनाए रखना पुलिस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसके लिए हर कर्मचारी को अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभानी होगी। निलंबन के साथ ही दोनों के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाए। पुलिस विभाग ने एक बार फिर दोहराया है कि अनुशासन और पारदर्शिता उसकी प्राथमिकता है। भविष्य में भी अगर कोई कर्मचारी नियमों की अनदेखी करता है, तो उसके खिलाफ इसी तरह सख्त कदम उठाए जाएंगे।