लापरवाही पर गिरी गाज: श्रावस्ती में दरोगा और सिपाही सस्पेंड, विभाग में मचा हड़कंप

उत्तर प्रदेश पुलिस (प्रतीकात्मक तस्वीर)
श्रावस्ती में ड्यूटी के दौरान लापरवाही और अनुशासनहीनता के मामले में पुलिस अधीक्षक ने बड़ी कार्रवाई की है। थाना मल्हीपुर में तैनात एक उपनिरीक्षक और एक सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। इस सख्त कदम के बाद पूरे पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है। और अन्य कर्मचारियों को भी साफ चेतावनी मिल गई है।
श्रावस्ती जिले में पुलिस विभाग ने अनुशासन को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। यहां पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने ड्यूटी में लापरवाही और अनुशासनहीनता के आरोप में थाना मल्हीपुर में तैनात उपनिरीक्षक सतीश चंद्र मिश्रा और आरक्षी विजय लाल को निलंबित कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद पूरे पुलिस महकमे में साफ संदेश गया है। कि नियमों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
जानकारी के मुताबिक, दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं। इन शिकायतों में ड्यूटी ठीक से न करने, मनमानी करने और अनुशासन का पालन न करने जैसी बातें सामने आई थीं। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने तुरंत जांच करवाई और कार्रवाई का फैसला लिया।
पुलिस अधीक्षक ने साफ तौर पर कहा कि किसी भी पुलिसकर्मी की लापरवाही से कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसलिए ऐसे मामलों में सख्ती जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि जनता का भरोसा बनाए रखना पुलिस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसके लिए हर कर्मचारी को अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभानी होगी। निलंबन के साथ ही दोनों के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाए। पुलिस विभाग ने एक बार फिर दोहराया है कि अनुशासन और पारदर्शिता उसकी प्राथमिकता है। भविष्य में भी अगर कोई कर्मचारी नियमों की अनदेखी करता है, तो उसके खिलाफ इसी तरह सख्त कदम उठाए जाएंगे।
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