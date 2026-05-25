श्रावस्ती में 123 करोड़ की सड़क परियोजना शुरू, नेपाल सीमा तक सफर होगा आसान

निर्माण कार्यों का शिलान्यास करते विधायक फोटो सोर्स फेसबुक अकाउंट
श्रावस्ती जिले के जमुनहा तहसील क्षेत्र में बहराइच-ककरदरी मुख्य मार्ग के चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण कार्य की शुरुआत कर दी गई है। करीब 123.04 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना से सीमावर्ती गांवों समेत नेपाल सीमा तक आवागमन पहले से अधिक आसान और सुरक्षित होगा। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों का मानना है कि सड़क बनने से व्यापार, परिवहन और क्षेत्रीय विकास को नई दिशा मिलेगी।
श्रावस्ती के जमुनहा तहसील क्षेत्र में लंबे समय से बेहतर सड़क सुविधा की मांग कर रहे लोगों को बड़ी राहत मिली है। बहराइच-ककरदरी मुख्य राजमार्ग के चौड़ीकरण और सुंदरीकरण परियोजना का विधिवत शुभारंभ कर दिया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक राम फेरन पांडे ने पूजा-अर्चना के साथ निर्माण कार्य की शुरुआत कराई।
करीब 123.04 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली यह सड़क परियोजना क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सड़क के विकसित होने के बाद बहराइच जनपद, मल्हीपुर, जमुनहा क्षेत्र और नेपाल सीमा से जुड़े गांवों के लोगों को बेहतर यातायात सुविधा मिल सकेगी। अभी तक संकरी और जर्जर सड़क के कारण लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन चौड़ीकरण के बाद सफर तेज और सुरक्षित होने की उम्मीद जताई जा रही है।
परियोजना के तहत सड़क को आधुनिक स्वरूप देने के साथ-साथ उसके किनारों का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। इससे न केवल यातायात व्यवस्था सुधरेगी। बल्कि क्षेत्र की समग्र तस्वीर भी बदलेगी। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि सड़क अच्छी होने से माल ढुलाई आसान होगी और बाजारों तक पहुंच बढ़ेगी। वहीं ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी सेवाओं तक पहुंचने में भी सहूलियत मिलेगी।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक राम फेरन पांडे ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार सड़क नेटवर्क को मजबूत करने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती और ग्रामीण इलाकों को मुख्यधारा से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। ताकि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके।
स्थानीय लोगों ने भी इस परियोजना को क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। उनका कहना है कि सड़क निर्माण पूरा होने के बाद इलाके में रोजगार, व्यापार और परिवहन गतिविधियों में तेजी आएगी। जिससे आर्थिक विकास को भी मजबूती मिलेगी।
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