श्रावस्ती में 123 करोड़ की सड़क परियोजना शुरू, नेपाल सीमा तक सफर होगा आसान

श्रावस्ती के जमुनहा तहसील क्षेत्र में लंबे समय से बेहतर सड़क सुविधा की मांग कर रहे लोगों को बड़ी राहत मिली है। बहराइच-ककरदरी मुख्य राजमार्ग के चौड़ीकरण और सुंदरीकरण परियोजना का विधिवत शुभारंभ कर दिया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक राम फेरन पांडे ने पूजा-अर्चना के साथ निर्माण कार्य की शुरुआत कराई।

करीब 123.04 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली यह सड़क परियोजना क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सड़क के विकसित होने के बाद बहराइच जनपद, मल्हीपुर, जमुनहा क्षेत्र और नेपाल सीमा से जुड़े गांवों के लोगों को बेहतर यातायात सुविधा मिल सकेगी। अभी तक संकरी और जर्जर सड़क के कारण लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन चौड़ीकरण के बाद सफर तेज और सुरक्षित होने की उम्मीद जताई जा रही है।

परियोजना के तहत सड़क को आधुनिक स्वरूप देने के साथ-साथ उसके किनारों का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। इससे न केवल यातायात व्यवस्था सुधरेगी। बल्कि क्षेत्र की समग्र तस्वीर भी बदलेगी। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि सड़क अच्छी होने से माल ढुलाई आसान होगी और बाजारों तक पहुंच बढ़ेगी। वहीं ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी सेवाओं तक पहुंचने में भी सहूलियत मिलेगी।