6 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्रावस्ती

आयुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल श्रावस्ती संध्या संवाद कार्यक्रम में ग्रामीणों से करेगी सीधा संवाद, मौके पर ही होगा समस्या का निस्तारण

श्रावस्ती में 8 मई को आयुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल के नेतृत्व में “संध्या संवाद कार्यक्रम” आयोजित होगा। कुछ चयनित ग्राम पंचायत में कैंप लगाकर आयुक्त ग्रामीणों से सीधा संवाद करेगी।

2 min read
Google source verification

श्रावस्ती

image

Mahendra Tiwari

May 06, 2026

देवीपाटन मंडल आयुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल फोटो सोर्स विभाग

देवीपाटन मंडल आयुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल फोटो सोर्स विभाग

गोण्डा देवीपाटन मंडल की आयुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल के निर्देशन में 8 मई को जनपद श्रावस्ती में “संध्या संवाद कार्यक्रम” आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान, विकास कार्यों की गुणवत्ता की जांच और सरकारी योजनाओं को पात्र लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया जाएगा। दिनभर चलने वाले इस कार्यक्रम में जनसुनवाई, बैठक और स्थलीय निरीक्षण के साथ ग्रामीण संवाद भी शामिल रहेगा।

श्रावस्ती में प्रशासन द्वारा जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण और विकास कार्यों की जमीनी हकीकत परखने के उद्देश्य से 8 मई को “संध्या संवाद कार्यक्रम” आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का नेतृत्व देवीपाटन मंडल की आयुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल करेंगी। जो पूरे दिन विभिन्न गतिविधियों में भाग लेंगी। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10 बजे जनसुनवाई से होगी। इस दौरान आयुक्त सीधे आम नागरिकों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनेंगी। मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश देंगी। प्रशासन का प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण उसी समय किया जा सके। ताकि लोगों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें। इसके बाद कर्मचारियों, पेंशनरों और वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए एक विशेष बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में विभागीय मामलों और पेंशन संबंधी लंबित प्रकरणों पर चर्चा कर उनके निस्तारण की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।

आयुक्त निर्माणाधीन परियोजनाओं की परखेगी की हकीकत

दोपहर के समय आयुक्त जिले में चल रही विभिन्न निर्माणाधीन एवं पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगी। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, प्रगति और संबंधित अभिलेखों का गहन परीक्षण किया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ मौके पर उपस्थित रहें। ताकि किसी भी प्रकार की लापरवाही सामने आने पर तत्काल कार्रवाई की जा सके।

ग्राम पंचायत में आयोजित होगा संध्या संवाद कार्यक्रम

शाम को चयनित ग्राम पंचायत में “संध्या संवाद कार्यक्रम” का आयोजन होगा। इस दौरान आयुक्त ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं जानेंगी। मौके पर ही समाधान की दिशा में कदम उठाए जाएंगें। साथ ही गांव में विशेष शिविर लगाकर पात्र लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने का कार्य किया जाएगा और प्रमाण-पत्र भी वितरित किए जाएंगे। आयुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल ने कहा कि शासन की मंशा है कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और जनता को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भटकना न पड़े। इसी उद्देश्य से प्रशासन गांव स्तर तक पहुंचकर संवाद और समाधान की प्रक्रिया को मजबूत बना रहा है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

06 May 2026 04:19 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Shravasti / आयुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल श्रावस्ती संध्या संवाद कार्यक्रम में ग्रामीणों से करेगी सीधा संवाद, मौके पर ही होगा समस्या का निस्तारण

बड़ी खबरें

View All

श्रावस्ती

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

श्रावस्ती में पुलिस बड़ी कार्रवाई, 50 हजार का इनामी बदमाश मुठभेड़ में घायल, हथियार समेत गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती फोटो सोर्स विभाग
श्रावस्ती

यूपी पुलिस का ताबड़तोड़ हाफ एनकाउंटर, चार जिलों में तड़तड़ाईं गोलियां… कई बदमाश चढ़े पुलिस हत्थे

मुठभेड़ में घायल बदमाश फोटो सोर्स विभाग
श्रावस्ती

श्रावस्ती में लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त रखने हेतु SP ने किया महकमे में बड़ा फेरबदल, फौरन कार्यभार ग्रहण करने का दिशा निर्देश

Up news, shrawasti
श्रावस्ती

सिर धड़ से अलग हुआ…पीछे बैठे युवक का पैर कटा, ऑटो से बचने के चक्कर में गई जान

Accident
श्रावस्ती

श्रावस्ती में करंट ने छीन ली जिंदगी: खंभे पर काम कर रहे लाइनमैन की दर्दनाक मौत, गांव में पसरा मातम

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
श्रावस्ती
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.