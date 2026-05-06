आयुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल श्रावस्ती संध्या संवाद कार्यक्रम में ग्रामीणों से करेगी सीधा संवाद, मौके पर ही होगा समस्या का निस्तारण

श्रावस्ती में प्रशासन द्वारा जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण और विकास कार्यों की जमीनी हकीकत परखने के उद्देश्य से 8 मई को “संध्या संवाद कार्यक्रम” आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का नेतृत्व देवीपाटन मंडल की आयुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल करेंगी। जो पूरे दिन विभिन्न गतिविधियों में भाग लेंगी। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10 बजे जनसुनवाई से होगी। इस दौरान आयुक्त सीधे आम नागरिकों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनेंगी। मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश देंगी। प्रशासन का प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण उसी समय किया जा सके। ताकि लोगों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें। इसके बाद कर्मचारियों, पेंशनरों और वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए एक विशेष बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में विभागीय मामलों और पेंशन संबंधी लंबित प्रकरणों पर चर्चा कर उनके निस्तारण की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।