‘गिरफ्तारी से पहले बतानी होगी वजह’, बस्ती पुलिस को सीनियर अफसरों ने सिखाए संवैधानिक नियम

अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रकेश सिंह ने कहा कि गिरफ्तारी केवल एक कानूनी कार्रवाई नहीं है, बल्कि इससे नागरिकों के संवैधानिक अधिकार भी जुड़े होते हैं। इसलिए प्रत्येक पुलिस अधिकारी का दायित्व है कि वह गिरफ्तारी की पूरी प्रक्रिया में कानून और न्यायालय के निर्देशों का पूर्ण पालन करे। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता और संवेदनशीलता पुलिस की कार्यप्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि गिरफ्तारी के दौरान सभी नियमों का पालन किया जाता है तो न्यायिक प्रक्रिया और अधिक मजबूत होती है। तथा अनावश्यक शिकायतों और विवादों की संभावना भी कम हो जाती है।