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श्रावस्ती

‘गिरफ्तारी से पहले बतानी होगी वजह’, बस्ती पुलिस को सीनियर अफसरों ने सिखाए संवैधानिक नियम

Supreme Court Arrest Rule: श्रावस्ती जिले में पुलिस विभाग ने गिरफ्तारी प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन के लिए कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला में पुलिसकर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि गिरफ्तारी के दौरान कोर्ट और अभियुक्तों के अधिकारों का पालन करें।

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श्रावस्ती

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Mahendra Tiwari

May 31, 2026

Supreme court arrest rule

पुलिसकर्मियों को नियमों की जानकारी देने के लिए कार्यशाला आयोजित (फोटो- पत्रिका)

Supreme Court Arrest Rules: उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में पुलिस अधिकारियों और विवेचकों को गिरफ्तारी प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की जानकारी देने के लिए विशेष कार्यशाला आयोजित की गई। पुलिस अधिकारियों को बताया गया कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय उसके अधिकारों का सम्मान करना और गिरफ्तारी के कारण स्पष्ट रूप से बताना अनिवार्य है। पुलिस प्रशासन ने इसे पारदर्शी पुलिसिंग की दिशा में अहम पहल बताया है।

श्रावस्ती पुलिस ने शनिवार को पुलिस कार्यालय सभागार में जनपद स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गिरफ्तारी प्रक्रिया से जुड़े सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करना था। कार्यशाला की अध्यक्षता अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रकेश सिंह ने की। कार्यशाला में जिले के सभी थानों से आए विवेचकों, पर्यवेक्षण अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को गिरफ्तारी से संबंधित कानूनी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई।

अधिकारियों को बताया गया कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय उसे उसकी समझ में आने वाली भाषा में गिरफ्तारी का कारण और उसका आधार स्पष्ट रूप से बताना जरूरी है। इस दौरान पुलिसकर्मियों को गिरफ्तारी मेमो तैयार करने की प्रक्रिया भी समझाई गई। उन्हें निर्देश दिया गया कि गिरफ्तारी के कारणों को मेमो में स्पष्ट और सही तरीके से दर्ज किया जाए। ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी जटिलता न उत्पन्न हो।

गिरफ्तारी के समय नियमों का पालन करें अधिकारी

अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रकेश सिंह ने कहा कि गिरफ्तारी केवल एक कानूनी कार्रवाई नहीं है, बल्कि इससे नागरिकों के संवैधानिक अधिकार भी जुड़े होते हैं। इसलिए प्रत्येक पुलिस अधिकारी का दायित्व है कि वह गिरफ्तारी की पूरी प्रक्रिया में कानून और न्यायालय के निर्देशों का पूर्ण पालन करे। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता और संवेदनशीलता पुलिस की कार्यप्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि गिरफ्तारी के दौरान सभी नियमों का पालन किया जाता है तो न्यायिक प्रक्रिया और अधिक मजबूत होती है। तथा अनावश्यक शिकायतों और विवादों की संभावना भी कम हो जाती है।

कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी

कार्यशाला में मौजूद अधिकारियों को यह भी बताया गया कि गिरफ्तारी के दौरान मानवाधिकारों और कानूनी प्रक्रियाओं का सम्मान करना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इससे आम लोगों का पुलिस व्यवस्था पर विश्वास बढ़ेगा और कानून व्यवस्था को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी।

कार्यक्रम में जिले के सभी थानों से बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। पुलिस प्रशासन का मानना है कि इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम पुलिसिंग को अधिक निष्पक्ष, जवाबदेह और कानून के अनुरूप बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

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Published on:

31 May 2026 09:10 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Shravasti / ‘गिरफ्तारी से पहले बतानी होगी वजह’, बस्ती पुलिस को सीनियर अफसरों ने सिखाए संवैधानिक नियम

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