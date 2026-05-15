Gonda Accident : गश्त पर निकले दो सिपाहियों को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, हालत गंभीर; बैंक मैनेजर गिरफ्तार

गोंडा के करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार देर रात बड़ा सड़क हादसा हो गया। रात में गश्त पर निकले दो पुलिसकर्मियों की बाइक को तेज रफ्तार कार ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में दोनों सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस विभाग में अफरा-तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार, करनैलगंज कोतवाली में तैनात सिपाही हिमांशु प्रजापति और अनिल कुमार गुप्ता बाइक से चौरी चौराहा की तरफ गश्त करने जा रहे थे। इसी दौरान गोनवा इलाके के पास पीछे से तेज गति में आ रही कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों पुलिसकर्मी सड़क पर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए।