बृजभूषण सिंह के नन्दिनी नगर कॉलेज पर अवध विश्वविद्यालय की बड़ी कार्रवाई, CCTV बिना चल रही परीक्षा रिजल्ट पर रोक

अवध विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता को लेकर बड़ा संदेश देते हुए नन्दिनी नगर पीजी कॉलेज पर कड़ी कार्रवाई की है। विश्वविद्यालय के कुलपति कर्नल डॉ. बिजेंद्र सिंह ने मंगलवार की शाम को विश्वविद्यालय के सचल दल के साथ तृतीय पाली की परीक्षाओं का औचक निरीक्षण किया। यह कॉलेज बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का है। निरीक्षण के दौरान परीक्षा केंद्र के कक्ष संख्या तीन में सीसीटीवी कैमरा स्थापित नहीं मिला। इसी कक्ष में बीएससी षष्टम सेमेस्टर रसायन विज्ञान विषय की परीक्षा आयोजित हो रही थी। विश्वविद्यालय की टीम को परीक्षा संचालन संदिग्ध प्रतीत हुआ। जिसके बाद कुलपति ने तत्काल सख्त निर्देश जारी कर दिए।