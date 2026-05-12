विनेश फोगाट पर WFI सख्त, लौटीं हरियाणा, बृजभूषण बोले- जो रायता फैला के गई, उसी से निपट रहे, सांसद करणभूषण का बयान आया सामने

वहीं, पूर्व सांसद बृजभूषण शरण Singh ने विनेश के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देवी जी आई थी। जो रायता फैला कर गई है। उसी को समेट रहे हैं। हम कोर्ट में गए थे। कुश्ती कहां होगी कहां नहीं होगी? यह मेरा विषय नहीं है। यह विषय वर्तमान भारतीय कुश्ती संघ का है। कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम भारतीय कुश्ती संघ के बहुत दिनों तक अध्यक्ष रह चुके हैं। मेरा जो अपना अनुभव है कि wfi किसी भी खिलाड़ी को कुश्ती खेलने से नहीं रोकती है। जब तक कोई पर्याप्त कारण ना हो। अगर किसी को रोका गया होगा। तो उसका कारण भी बताया गया होगा। उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों और विवादों का मामला फिलहाल अदालत में चल रहा है। उसी पर ध्यान दिया जा रहा है।