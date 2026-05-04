Hardoi को मिली सबसे युवा IAS सीडीओ: नेहा ब्याडवाल ने संभाली कमान, सान्या छाबड़ा का कानपुर ट्रांसफर

नेहा ब्याडवाल की सफलता की कहानी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जयपुर में जन्मी नेहा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा विभिन्न शहरों में पूरी की। उन्होंने रायपुर के डीबी गर्ल्स कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के दौरान उन्होंने अनुशासन का विशेष ध्यान रखा। बताया जाता है कि उन्होंने करीब तीन वर्षों तक मोबाइल फोन से दूरी बनाकर अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस किया। शुरुआती असफलताओं के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार प्रयास करते हुए अंततः सफलता हासिल की। उनकी यह यात्रा इस बात का उदाहरण है कि दृढ़ निश्चय और मेहनत से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।