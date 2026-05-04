Hardoi को मिली सबसे युवा IAS सीडीओ: नेहा ब्याडवाल ने संभाली कमान, सान्या छाबड़ा का कानपुर ट्रांसफर

हरदोई में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, नई ऊर्जा के साथ विकास की उम्मीद (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
Hardoi Young IAS Neha Byadwal: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव किया गया है, जिसने सरकारी महकमे के साथ-साथ आम जनता के बीच भी नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) सान्या छाबड़ा का तबादला कर दिया गया है, जबकि उनकी जगह 2022 बैच की युवा आईएएस अधिकारी नेहा ब्याडवाल को हरदोई का नया मुख्य विकास अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह बदलाव न केवल प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, बल्कि इससे जिले में विकास कार्यों की गति और गुणवत्ता को लेकर भी नई उम्मीदें जागी हैं।
सीडीओ जैसे महत्वपूर्ण पद पर हुए इस परिवर्तन के बाद जिला प्रशासन में हलचल तेज हो गई है। विकास योजनाओं की निगरानी और उनके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सीधे तौर पर मुख्य विकास अधिकारी के कंधों पर होती है। ऐसे में नए अधिकारी की कार्यशैली और प्राथमिकताएं जिले के विकास की दिशा तय करती हैं।
सान्या छाबड़ा के कार्यकाल को प्रभावी और परिणामकारी माना जाता रहा है। उनके नेतृत्व में कई योजनाओं को गति मिली और प्रशासनिक पारदर्शिता को बढ़ावा मिला। अब उनके कानपुर तबादले के बाद वहां भी उनके अनुभव का लाभ मिलने की उम्मीद है।
नई सीडीओ नेहा ब्याडवाल को देश की सबसे युवा आईएएस अधिकारियों में गिना जाता है। उन्होंने महज 22 वर्ष की उम्र में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा पास कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 260 हासिल की, जो उनकी मेहनत और समर्पण का प्रमाण है। इससे पहले वे जालौन में संयुक्त मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात थीं, जहां उन्होंने अपनी सख्त और सक्रिय कार्यशैली से अलग पहचान बनाई। अब हरदोई जैसे बड़े जिले की जिम्मेदारी मिलने के बाद उनसे विकास कार्यों में नई गति और नवाचार की उम्मीद की जा रही है।
नेहा ब्याडवाल की सफलता की कहानी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जयपुर में जन्मी नेहा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा विभिन्न शहरों में पूरी की। उन्होंने रायपुर के डीबी गर्ल्स कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के दौरान उन्होंने अनुशासन का विशेष ध्यान रखा। बताया जाता है कि उन्होंने करीब तीन वर्षों तक मोबाइल फोन से दूरी बनाकर अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस किया। शुरुआती असफलताओं के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार प्रयास करते हुए अंततः सफलता हासिल की। उनकी यह यात्रा इस बात का उदाहरण है कि दृढ़ निश्चय और मेहनत से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।
हरदोई जिले में मुख्य विकास अधिकारी के रूप में नेहा ब्याडवाल के सामने कई अहम चुनौतियां होंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना, सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और विकास कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल होगा। इसके अलावा, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना भी उनके कार्यकाल का महत्वपूर्ण पहलू रहेगा। डिजिटल मॉनिटरिंग और जमीनी स्तर पर निरीक्षण के जरिए योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की उम्मीद की जा रही है।
इस प्रशासनिक बदलाव के बाद आम जनता के बीच भी सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। लोगों को उम्मीद है कि युवा और ऊर्जावान अधिकारी के नेतृत्व में जिले में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उम्मीद है कि सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार से जुड़ी योजनाओं का लाभ उन्हें अधिक प्रभावी तरीके से मिलेगा।
सान्या छाबड़ा के कार्यकाल को भी याद किया जा रहा है। उनके नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण योजनाओं को गति मिली और प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार देखने को मिला। उन्होंने विकास कार्यों में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए। अब उनके कानपुर स्थानांतरण के बाद वहां भी इसी तरह की कार्यशैली की उम्मीद की जा रही है।
हरदोई में यह फेरबदल प्रशासनिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें युवा और ऊर्जावान अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। इससे न केवल प्रशासनिक कार्यों में तेजी आती है, बल्कि नई सोच और तकनीक का भी समावेश होता है। राज्य सरकार लगातार ऐसे बदलावों के जरिए विकास कार्यों को गति देने और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास कर रही है।
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