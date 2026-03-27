थाने से मात्र चंद कदमों की दूरी पर बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या, सोते समय ही ले ली जान; शोर सुनकर भी पुलिस….

एक ही परिवार के दोनों पक्ष हैं। 4 महीनों से विवाद चल रहा था, जिसके बाद कहासुनी हत्याकांड तक पहुंच गई। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है। दरअसल, पचदेवरा के मजरा कुंवरपुर निवासी बुजुर्ग राधेश्याम का उनके चचेरे भाई जसवंत और भगवंत से मकान के सामने पड़ी करीब 2 मीटर जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। बुजुर्ग के भतीजे अंकित और भांजे अरुण कुमार का कहना है कि गुरुवार को राधेश्याम के बेटे विनोद ने अपनी भैंस विवादित जमीन पर लगे बिजली के पोल में बांध दी।