भाजपा विधायक का पीएम मोदी की अपील पर तंज: बोले- बिना मंगलसूत्र कैसे होंगी हिंदू शादियां, मचा बवाल

श्याम प्रकाश ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि कोई भक्त यह भी बता दे कि बिना मंगलसूत्र और सोने के गहनों के हिंदू विवाह कैसे होंगे। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि उनके बेटे की शादी दिसंबर में है और ऐसी स्थिति में बिना गहनों के रिश्ते टूटने का खतरा बना रहेगा। विधायक ने आगे यह भी लिखा कि यदि वास्तव में एक साल तक सोना खरीदना बंद करना है, तो फिर एक साल तक शादियां ही रोक देनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री के दूसरे आह्वान का जिक्र करते हुए कहा कि वह इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर भी विचार कर रहे हैं। पोस्ट वायरल होने के बाद मामला तेजी से गरमाने लगा और विपक्षी दलों ने भी इसे मुद्दा बना लिया।