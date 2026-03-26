योगी जी तो धुरंधर से भी बड़े धुरंधर हैं…हमारी विधायक को गुमराह कर ले गए, बताओ FIR कहां लिखवाऊं- अखिलेश यादव

योगी सरकार में उत्तर प्रदेश की जनता को सिर्फ ठगा गया, यूपी की भाजपा सरकार ने जितने भी MoU हुए हैं सब गलत है और सभी की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी कंपनियों से करारा किया गया जिसकी कोई पहचान ही नहीं है. दरअसल, अखिलेश यादव उस पुच AI कंपनी पर सवाल उठा रहे थे जिसकी हैसियत 43 लाख रुपए थी उसके साथ कैसे 25 हजार करोड़ रुपए के निवेश का करार किया गया।