यूपी की राजनीति में बड़ा ‘खेला’? केशव मौर्य ने बताया 2027 में कैसे ‘सफा’ होगी सपा, सैफई भेजी जाएगी साइकिल!

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात अब 'बयानों के तीखे बाणों' से बिछने लगी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लोकलुभावन वादों और '40 हजार रुपए' वाले दांव पर पलटवार करते हुए उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को बड़ा हमला बोला। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि अखिलेश यादव सत्ता में वापसी के 'मुंगेरीलाल के हसीन सपने' देख रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि प्रदेश की जनता उन्हें 2047 तक सत्ता की दहलीज नहीं लांघने देगी। मौर्य ने हुंकार भरते हुए कहा कि भाजपा 2027 में 2017 के इतिहास को दोहराने जा रही है।